CULTURA
El Festival Centroamérica Cuenta regresa a Madrid con el Instituto Cervantes y Casa de América como principales sedes
La programación abordará temas como la memoria histórica, el ejercicio del periodismo desde el exilio y la literatura de terror y crimen
EP
El Festival Centroamérica Cuenta regresará a Madrid del 14 al 18 de septiembre con el Instituto Cervantes y Casa de América como principales sedes de la sexta edición consecutiva del festival en la capital, que también llevará actividades a CentroCentro, librerías y bibliotecas municipales.
La programación madrileña forma parte de una edición que se desarrollará entre el 10 y el 19 de septiembre y que tendrá también paradas en La Rinconada (Sevilla) y Barcelona. En total, el festival contará con más de 30 actividades entre diálogos, encuentros universitarios, presentaciones de libros, clubes de lectura y talleres.
Más de una treintena de escritores, periodistas y artistas participarán en las actividades de Madrid, entre ellos Juan Villoro, Gioconda Belli, Martín Caparrós, Jorge Volpi, Sergio Ramírez, Horacio Castellanos Moya, Rosa Ribas, Álvaro Enrigue y Regina José Galindo. La programación contará asimismo con la participación de la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla y de los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Claudia Paz y Paz.
Entre los principales asuntos que abordará esta edición figuran las instituciones democráticas, la literatura de terror y crimen, el performance, la memoria histórica y el ejercicio del periodismo desde el exilio. El festival busca así generar espacios de diálogo entre autores y públicos sobre algunos de los principales desafíos políticos, sociales y culturales de Centroamérica y el conjunto de Iberoamérica.
Durante las jornadas en la capital también se presentarán las novelas Vientos Alisios de Daniel Quirós; Altasangre, de Claudia Amador, y Lo intolerable, de Enrique Díaz Álvarez. A ello se sumarán seis clubes de lectura en los que los asistentes podrán compartir conversaciones con autores participantes en el festival.
Otra de las propuestas será un taller gratuito de periodismo performático impartido por Cristian Alarcón. Ocho duplas formadas por un periodista y un artista escénico trabajarán durante tres jornadas intensivas, del 15 al 17 de septiembre, en CentroCentro.
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