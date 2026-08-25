El Festival Centroamérica Cuenta regresa a Madrid con el Instituto Cervantes y Casa de América como principales sedes

El Festival Centroamérica Cuenta regresará a Madrid del 14 al 18 de septiembre con el Instituto Cervantes y Casa de América como principales sedes de la sexta edición consecutiva del festival en la capital, que también llevará actividades a CentroCentro, librerías y bibliotecas municipales.

La programación madrileña forma parte de una edición que se desarrollará entre el 10 y el 19 de septiembre y que tendrá también paradas en La Rinconada (Sevilla) y Barcelona. En total, el festival contará con más de 30 actividades entre diálogos, encuentros universitarios, presentaciones de libros, clubes de lectura y talleres.

Más de una treintena de escritores, periodistas y artistas participarán en las actividades de Madrid, entre ellos Juan Villoro, Gioconda Belli, Martín Caparrós, Jorge Volpi, Sergio Ramírez, Horacio Castellanos Moya, Rosa Ribas, Álvaro Enrigue y Regina José Galindo. La programación contará asimismo con la participación de la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla y de los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Claudia Paz y Paz.

Entre los principales asuntos que abordará esta edición figuran las instituciones democráticas, la literatura de terror y crimen, el performance, la memoria histórica y el ejercicio del periodismo desde el exilio. El festival busca así generar espacios de diálogo entre autores y públicos sobre algunos de los principales desafíos políticos, sociales y culturales de Centroamérica y el conjunto de Iberoamérica.

Durante las jornadas en la capital también se presentarán las novelas Vientos Alisios de Daniel Quirós; Altasangre, de Claudia Amador, y Lo intolerable, de Enrique Díaz Álvarez. A ello se sumarán seis clubes de lectura en los que los asistentes podrán compartir conversaciones con autores participantes en el festival.

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Otra de las propuestas será un taller gratuito de periodismo performático impartido por Cristian Alarcón. Ocho duplas formadas por un periodista y un artista escénico trabajarán durante tres jornadas intensivas, del 15 al 17 de septiembre, en CentroCentro.