Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ático de AyusoSorogoyenIncendios Sierra OesteJardines del Príncipe de AnglonaEncierro San Sebastián de los ReyesMadrid ColombiaAlicia Fibrosis quísticaNuevos trenes de CercaníasEl tiempo
instagramlinkedin

MADRID

Muere el periodista Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid, a los 67 años

El profesional, nacido en 1958, inició su andadura en la radio en la Cadena COPE y ocupó cargos directivos en el Gobierno de España y RTVE

Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid.

Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid. / TELEMADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Madrid

El periodista Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid y profesional con una dilatada trayectoria en la Cadena COPE, el Gobierno de España y Radio Televisión Española (RTVE), ha fallecido este martes a los 67 años, según ha informado la radio pública madrileña en sus boletines informativos.

Nasarre, nacido en 1958 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, inició su trayectoria en la Cadena COPE, donde ejerció como redactor, cronista parlamentario, cronista político y redactor jefe de la Sección de Información de Política Nacional.

En 1997, durante el Gobierno de José María Aznar, se incorporó a la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia del Gobierno como asesor ejecutivo. En 2000 fue nombrado director general de la Oficina de Seguimiento Informativo del Ministerio de la Presidencia y en julio de 2002 pasó a ser director general de Información Nacional.

Tras su paso por el Gobierno, Nasarre volvió a la Cadena COPE como director de Comunicación y, más tarde, como director de Antena y miembro del Comité de Dirección.

En 2012 pasó a RTVE, primero como director de Comunicación y Relaciones Institucionales y luego, entre 2013 y 2018, como director general de Radio Nacional de España (RNE).

Noticias relacionadas

En agosto de 2021 fue nombrado director de Onda Madrid, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet pronostica un vuelco en la Comunidad de Madrid para este lunes: lluvias y fuerte descenso de las temperaturas
  2. Este es el cartel de toros de las Fiestas Patronales de Móstoles 2026: encierros, concurso de recortes y gran corrida
  3. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  4. Mercadillo de plantas desde un euro en Madrid: cientos de variedades en este vivero temporal de Salamanca
  5. Vivir bajo las bombas en el país europeo que España aún no reconoce: 'Nadie hizo nada para evitar la guerra
  6. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
  7. Arganzuela se prepara para celebrar las Fiestas de la Melonera 2026: consulta la programación completa
  8. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid

Muere el periodista Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid, a los 67 años

Muere el periodista Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid, a los 67 años

El PSOE-M afea que Planifica Madrid no le facilite el expediente de la compra del ático

El PSOE-M afea que Planifica Madrid no le facilite el expediente de la compra del ático

De Harry Potter a La Odisea: estas son las películas que podrá ver por menos de 10 euros esta semana en Cibeles de cine

De Harry Potter a La Odisea: estas son las películas que podrá ver por menos de 10 euros esta semana en Cibeles de cine

Los sindicatos madrileños presionan a Educación para evitar la huelga indefinida del 14 de octubre

Los sindicatos madrileños presionan a Educación para evitar la huelga indefinida del 14 de octubre

Móstoles estrena nuevas dársenas en la avenida Portugal: consulta aquí sus ubicaciones

Móstoles estrena nuevas dársenas en la avenida Portugal: consulta aquí sus ubicaciones

De Gutenberg a El Quijote: la Librería Capitel de Alcalá de Henares invita a volver a mancharse las manos de tinta en la ciudad

De Gutenberg a El Quijote: la Librería Capitel de Alcalá de Henares invita a volver a mancharse las manos de tinta en la ciudad

Rescatan en un paraje de Camaleño a un padre y un hijo, de Madrid, que se habían perdido

Rescatan en un paraje de Camaleño a un padre y un hijo, de Madrid, que se habían perdido

El pequeño jardín de Madrid que fue privado durante años y hoy se puede visitar gratis: tiene más de 275 años y un pasado aristocrático