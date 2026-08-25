MADRID
Muere el periodista Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid, a los 67 años
El profesional, nacido en 1958, inició su andadura en la radio en la Cadena COPE y ocupó cargos directivos en el Gobierno de España y RTVE
Efe
El periodista Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid y profesional con una dilatada trayectoria en la Cadena COPE, el Gobierno de España y Radio Televisión Española (RTVE), ha fallecido este martes a los 67 años, según ha informado la radio pública madrileña en sus boletines informativos.
Nasarre, nacido en 1958 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, inició su trayectoria en la Cadena COPE, donde ejerció como redactor, cronista parlamentario, cronista político y redactor jefe de la Sección de Información de Política Nacional.
En 1997, durante el Gobierno de José María Aznar, se incorporó a la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia del Gobierno como asesor ejecutivo. En 2000 fue nombrado director general de la Oficina de Seguimiento Informativo del Ministerio de la Presidencia y en julio de 2002 pasó a ser director general de Información Nacional.
Tras su paso por el Gobierno, Nasarre volvió a la Cadena COPE como director de Comunicación y, más tarde, como director de Antena y miembro del Comité de Dirección.
En 2012 pasó a RTVE, primero como director de Comunicación y Relaciones Institucionales y luego, entre 2013 y 2018, como director general de Radio Nacional de España (RNE).
En agosto de 2021 fue nombrado director de Onda Madrid, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.
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