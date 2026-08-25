TRANSPORTE PÚBLICO
La estación de Metro de Estrella estrenará en octubre dos nuevas escaleras mecánicas
Los nuevos dispositivos conectarán la calle con el vestíbulo principal de la estación de la Línea 9, mientras continúan otras actuaciones de accesibilidad en San Blas y distintos puntos de la red.
EP
La estación de Estrella, situada en la Línea 9 de Metro de Madrid, incorporará a comienzos de octubre dos nuevas escaleras mecánicas que, instaladas en un nuevo acceso, permitirán conectar directamente la calle con el vestíbulo principal y facilitarán el tránsito de los viajeros entre ambos niveles.
La actuación, cuyos trabajos se encuentran ya en fase de instalación, forma parte de una serie de intervenciones que se están desarrollando en distintas estaciones de la red para reducir los desniveles existentes entre la vía pública, los vestíbulos y los andenes.
Más facilidades para acceder desde la calle a los andenes
En paralelo, en San Blas, correspondiente a la Línea 7, se están colocando otros tres tramos de escaleras mecánicas, dos de los cuales comunicarán la calle con la zona de distribución de viajeros, mientras que el tercero enlazará ese nivel intermedio con los andenes.
A estas obras se suman las realizadas en Prosperidad, en la Línea 4, donde desde el pasado mes de julio funcionan dos nuevas escaleras mecánicas que completan el recorrido entre la calle y los andenes.
Las intervenciones de Estrella, San Blas y Prosperidad, que en conjunto cuentan con una inversión de 3,5 millones de euros, amplían una red que dispone actualmente de 1.712 escaleras mecánicas.
Además de la instalación de nuevas escaleras mecánicas, Metro mantiene en marcha diferentes trabajos destinados a incorporar ascensores en aquellas estaciones en las que todavía existen barreras entre los accesos, los vestíbulos y los andenes.
Estaciones con nuevos ascensores y accesos directos
Entre las actuaciones ya concluidas figuran las de Avenida de América, con diez nuevos ascensores y un nuevo vestíbulo, y Begoña, donde la instalación de siete elevadores ha permitido completar los itinerarios accesibles.
Además, continúan los trabajos para incorporar 48 nuevos ascensores en 13 puntos de la red, 15 de ellos con conexión directa entre la calle y los andenes en estaciones como Tetuán, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Carabanchel, Campamento y Canillejas.
También siguen en marcha las remodelaciones de Ventas, que sumará cinco ascensores este año, y Santiago Bernabéu, cuya reforma concluirá previsiblemente en 2027 con 12 ascensores panorámicos, 24 escaleras mecánicas y una ampliación de la estación. A ellas se añaden los proyectos previstos en Ventilla, Duque de Pastrana y Alto de Extremadura.
En Estrella, las dos nuevas escaleras mecánicas entrarán en funcionamiento, si se mantiene el calendario previsto, a comienzos de octubre.
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