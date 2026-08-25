El encierro nocturno de San Sebastián de los Reyes deja 14 heridos

El único encierro nocturno de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes ha dejado un balance de 14 heridos, todos por caídas y contusiones, y ha contado con la participación de alrededor de 2.200 corredores.

El festejo, segundo encierro de las fiestas de 'Sanse', estuvo protagonizado por los toros de la ganadería Hermanos García Jiménez, que se mantuvieron agrupados durante buena parte del recorrido. Los cabestros abrieron camino en una manga iluminada especialmente para la ocasión con faroles instalados sobre las talanqueras.

El encierro nocturno duró menos de dos minutos

La manada recorrió los 820 metros que separan la salida de la entrada a los toriles de la plaza de toros La Tercera en menos de dos minutos, según ha informado el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha explicado que se atendió a 14 personas por distintas caídas y contusiones. La lesión de mayor consideración fue una fractura de codo.

Por su parte, el concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha valorado "muy positivamente" el funcionamiento del dispositivo de seguridad, que había sido reforzado ante la elevada afluencia de público prevista para el único encierro nocturno de las fiestas.

El tercer encierro será con toros de Zalduendo

Las Fiestas del Cristo de los Remedios continuarán este miércoles con el tercer encierro de San Sebastián de los Reyes, previsto a partir de las 11.00 horas.

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En esta ocasión, los protagonistas serán los toros de la ganadería Zalduendo, que recorrerán nuevamente las calles del municipio hasta llegar a la plaza de toros La Tercera.