Un eclipse lunar llegará a Madrid este viernes: cómo y dónde verlo

Al hablar de eclipses, el del pasado 12 de agosto se ha quedado con todo el protagonismo. Desde Madrid, los miradores se llenaron de fanáticos y curiosos escondidos detrás de gafas con filtro, pensando que sería la última oportunidad para ver un fenómeno así, al menos hasta que llegue el de agosto de 2027.

No es un eclipse solar, pero este viernes 28 de agosto el cielo de Madrid volverá a marcar historia por un eclipse parcial de Luna que se podrá ver desde Madrid, en toda la Comunidad. Además, no supone un riesgo para la vista, así que tampoco tendrá que desempolvar aquellas gafas.

En este sentido, el eclipse lunar trae más ventajas logísticas, en comparación con uno solar. No obstante, hay lugares donde se verá mejor que otros, ya sea por las nubes o por obstáculos visuales (montañas, árboles, edificios, etc.). La recomendación es buscar el horizonte oeste, es decir, por donde se esconde el Sol.

El eclipse de Luna en Madrid, hora por hora

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), comenzará a las 4:34 horas y experimentará su máximo a las 6:12 horas, por lo que ocultará el 93% del disco lunar. En la página web de este organismo se puede consultar un mapa interactivo por capitales de provincia en el que se indica cómo será, por horas, la evolución del eclipse de Luna en cada una de ellas.

El fenómeno finalizará a las 7:52 horas, pero en el centro y este de la Península y Baleares la Luna se ocultará antes de finalizar esta fase de parcialidad. En Madrid, cinco minutos después de que acabe el eclipse, el astro habrá desaparecido.

Así será el eclipse lunar en Madrid este viernes 28 de agosto / Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Diferencia con un eclipse solar

La clave para diferenciar los dos tipos de eclipses está en su mismo nombre, debe preguntarse qué objeto oculta a cuál: en el eclipse solar, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, mientras que en el lunar es la Tierra la que se coloca entre el Sol y la Luna.

Como muchos ya atestiguaron, en uno solar, la Luna bloquea la luz del Sol y proyecta su sombra sobre la Tierra, adelantando la noche y marcando un halo de luz al redor de una tenebrosa circunferencia oscura. Asimismo, sólo ocurre de día, en una franja específica de la Tierra y requiere gafas especiales.

Eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). / Gabriel Luengas/EUROPA PRESS

Por su parte, este viernes podrá atestiguar cómo la Tierra bloquea la luz solar y proyecta su sombra sobre la Luna. Un eclipse lunar se puede ver desde cualquier lugar de la Tierra donde sea de noche en ese momento, para Madrid, coincidirá con la madrugada del 28 de agosto.

Dónde ver el eclipse lunar en Madrid

Tampoco necesita gafas especiales, pero sí salir al frío que hace por esas horas. Algunos miradores ya se popularizaban a inicios de agosto, como el del Templo de Debod, cerca de Plaza de España o el del Parque de la Cuña Verde de Latina con vistas desde las Cuatro Torres hasta San Francisco el Grande.

En la Sierra, destaca el de Robledo de Chavela, con una red de miradores señalizados en las carreteras de acceso (como la M-512). Además, permite contemplar la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche.

Evolución de un eclipse lunar desde la vista de un mirador urbano, este viernes así se verá el cielo de Madrid / Pexels

En cualquier caso, 2027 será otro año marcado por eclipses, aunque menos accesibles. Habrá otro lunar el 20 de febrero, de esos que únicamente se percibe un leve oscurecimiento de la superficie de la Luna (eclipses penumbrales).

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Asimismo, el 2 de agosto llegará otro eclipse solar, pero sólo se podrá ver, en España, de forma total en el extremo sur peninsular (Cádiz, Málaga, Granada, Almería), además de Ceuta y Melilla. A su vez, los países del norte de África y Oriente Medio podrán disfrutarlo, entre ellos: Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Yemen y Arabia Saudita.