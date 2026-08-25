Cursos para mujeres en Fuenlabrada: fechas, actividades y cómo inscribirse en septiembre

El Ayuntamiento de Fuenlabrada abrirá el próximo 9 de septiembre, a las 10.00 horas, el plazo de inscripción para cerca de un millar de plazas en los cursos y talleres organizados por la Concejalía de Feminismo, una programación que incluye propuestas vinculadas con la tecnología, la salud, los idiomas, la creación literaria, las artes escénicas y el desarrollo personal y cuya solicitud podrá formalizarse hasta las 19.00 horas del día 11.

Aunque la inscripción tendrá que realizarse de forma online a través de la web municipal, las mujeres que necesiten apoyo para completar el procedimiento podrán recurrir, previa solicitud, a los puntos con conexión a Internet habilitados en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo.

La oferta reúne 883 plazas en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo y la Casa de la Mujer, a las que se suman otras 70 vinculadas a las actividades que se desarrollarán en las juntas municipales de distrito de Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores y Vivero-Hospital-Universidad.

Si bien buena parte de los talleres incluidos en esta primera programación concluirá entre enero y febrero, algunos de los cursos concebidos con una mayor continuidad se prolongarán hasta mayo o junio de 2027, como ocurre con los dedicados a creación literaria, teatro, historia, patchwork, duelo o autoconocimiento.

Formación digital para manejar el ordenador y el móvil

Dentro de la programación figura Conecta TicMujer, un programa orientado a reducir la brecha digital de género que ofrecerá, en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo, distintos niveles de formación para quienes quieran adquirir o reforzar competencias tecnológicas.

Mientras que el curso de informática básica permitirá iniciarse en cuestiones como la gestión de archivos y carpetas, la elaboración de documentos, la navegación segura por Internet o el uso del correo electrónico, el nivel avanzado abordará tareas que requieren una mayor soltura, entre ellas el almacenamiento en la nube, la realización de trámites online, las compras seguras o la gestión de redes sociales.

A esta oferta se incorpora Tu móvil paso a paso, dirigido a quienes quieran familiarizarse con las funciones principales de un teléfono inteligente, desde las llamadas y los mensajes hasta el calendario, las alarmas, la navegación por Internet o el manejo de aplicaciones. Para participar será necesario acudir con un dispositivo de pantalla táctil que disponga de conexión propia a Internet.

Literatura, teatro, inglés y 'mindfulness'

Otro de los bloques reúne actividades de desarrollo personal y empoderamiento que, distribuidas entre la Casa de la Mujer y el Centro para la Igualdad 8 de Marzo, combinan formación cultural, expresión artística y herramientas orientadas al bienestar.

Entre ellas se encuentra Iniciación a la Creación Literaria, que se impartirá los lunes desde octubre hasta junio y que propone trabajar distintos géneros y técnicas narrativas a partir de la lectura de autoras de referencia. También tendrá continuidad durante buena parte del curso Mujeres en escena, una propuesta en la que se abordarán la improvisación, la interpretación, la expresión corporal, el trabajo de la voz y la lectura dramatizada.

La programación incorpora, además, La Historia que No nos Contaron, centrada en recuperar la presencia y la aportación de las mujeres en diferentes periodos históricos, junto con un curso de patchwork en el que la creación textil se plantea desde una perspectiva tanto individual como colectiva.

Para quienes prefieran actividades de menor duración, la oferta incluye mindfulness, inglés para viajeras, percusión, zentangle, literatura contemporánea escrita por mujeres y un taller sobre resiliencia y adaptación al cambio, entre otras propuestas.

En el caso de Inglés para Viajeras, cuyo contenido se orientará a situaciones habituales como reservar un alojamiento, solicitar información o consultar horarios, será necesario contar previamente con conocimientos básicos del idioma.

Talleres de salud, bienestar y gestión emocional

La oferta se completa con la Escuela de Salud y Género 'Entre mujeres', que agrupa cursos y talleres relacionados con el bienestar físico y emocional y en los que se abordan desde procesos de duelo hasta herramientas de autoconocimiento, comunicación o gestión del estrés.

Entre las actividades de mayor duración figuran los grupos dedicados al duelo, la calidad de vida y el autoconocimiento, algunos de los cuales permanecerán activos hasta mayo o junio. Tanto en los grupos de duelo como en los de autoconocimiento se realizará una entrevista individual antes de la incorporación de las participantes.

Junto a ellos se ofertarán propuestas como Activa tu Mente I, dirigida a estimular la memoria, la atención, la concentración y la agilidad mental, así como talleres de relajación, coaching, comunicación consciente, risoterapia, alimentación consciente y biodanza.

También se ha incluido un taller específico sobre bienestar emocional, ansiedad y depresión que, desarrollado en colaboración con el Máster de Psicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, se celebrará entre octubre y diciembre y ofrecerá herramientas orientadas a comprender y gestionar estos procesos.

A estas propuestas se añaden el grupo de crianza Maternando y un taller de autodefensa dirigido especialmente a mujeres de entre 18 y 35 años.

Loranca y Vivero tendrán otro plazo de inscripción

Las actividades previstas en las juntas de distrito seguirán un calendario distinto al de la convocatoria general, de modo que las interesadas en participar en las propuestas de Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores o Vivero-Hospital-Universidad podrán presentar sus solicitudes del 16 al 30 de septiembre a través de la web del Ayuntamiento.

En Loranca se impartirá un taller de coaching para dirigir la propia vida, que se celebrará los martes por la mañana entre octubre y febrero, mientras que en Vivero se han programado Mujeres resilientes: adaptarse al cambio, los martes por la tarde, y Medit-arte, el arte de la relajación, los miércoles por la mañana.

Horarios y contacto

Quienes necesiten ampliar la información podrán dirigirse a la Concejalía de Feminismo, situada en la calle Luis Sauquillo, 10, cuyo horario de atención presencial y telefónica es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. El servicio dispone, además, del teléfono 916 151 261 y del correo electrónico feminismo@ayto-fuenlabrada.es.

La concejala de Feminismo, Raquel López, ha señalado que el programa pretende funcionar no solo como un espacio formativo, sino también como un lugar de encuentro y reflexión en el que se trabajen ámbitos como la autonomía digital, el cuidado, la participación social y el crecimiento personal.

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Una vez avance esta programación, la Concejalía prevé impulsar nuevas actividades para el siguiente periodo, aunque varios de los cursos cuya inscripción se abre ahora mantendrán su desarrollo hasta finales de la primavera de 2027.