CARRETERAS
Corte total de la A-3 en Conde de Casal la noche del miércoles al jueves por obras
La vía permanecerá cortada entre las 23:00 y las 6:00 horas para facilitar las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro y la construcción del nuevo intercambiador
EFE
La A-3 permanecerá cortada totalmente en las inmediaciones de Conde de Casal durante la noche del miércoles al jueves, entre las 23:00 y las 6:00 horas, debido a los trabajos asociados a las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro y la construcción del nuevo intercambiador.
El corte afectará al tramo de la A-3 que discurre sobre la M-30, así como a la calle Cruz del Sur y al acceso a la A-3 desde la M-30, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid. Durante las horas de afectación, los vehículos podrán utilizar como itinerarios alternativos la calle Carlos y Guillermo Fernández Shaw desde la plaza de Conde de Casal, la M-30 en sentido norte y el ramal de acceso a la M-30 desde la A-3. La actuación se desarrollará entre las 23:00 horas del miércoles 26 de agosto y las 6:00 horas del jueves 27 de agosto, por lo que el Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y evitar, en la medida de lo posible, el entorno afectado.
Los trabajos forman parte de las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, que se ejecutan de forma simultánea con la construcción del nuevo intercambiador de transportes de Conde de Casal. La ampliación de la Línea 11 contempla un recorrido de 6,9 kilómetros y la construcción de dos nuevas estaciones, en Parque de Comillas y Madrid Río, además de tres estaciones de conexión con líneas existentes: Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. El nuevo intercambiador de Conde de Casal, que se prevé que entre en funcionamiento en el primer semestre de 2027, dará servicio a más de 65.000 viajeros diarios y permitirá además la conexión de las líneas 11 y 6 de Metro.
Las obras mantienen actualmente otras afecciones al tráfico en el entorno de Conde de Casal, entre ellas el corte del túnel viario de la plaza en ambos sentidos y restricciones en distintos accesos a la avenida del Mediterráneo. Como consecuencia de estos trabajos también se han introducido modificaciones en varias líneas de autobús de la EMT y de los servicios interurbanos, mientras que Metro de Madrid ha reforzado las líneas 1 y 9 para facilitar la movilidad de los viajeros durante el desarrollo de las obras.
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