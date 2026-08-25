PLANIFICA MADRID
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid comparecerá en la Asamblea para informar de la empresa que compró el ático
El inmueble de Chamberí, adquirido por 6,3 millones de euros, estaba destinado a servir como despacho provisional de Isabel Díaz Ayuso durante las obras de la Real Casa de Correos
EFE
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha solicitado comparecer ante la Asamblea de Madrid para informar sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió por 6,3 millones de euros un ático en Chamberí.
Fuentes del Gobierno regional han confirmado que García Martín, que también ejerce como portavoz de la Comunidad de Madrid, dará explicaciones ante el Parlamento autonómico una vez que la Mesa de la Asamblea, órgano rector de la Cámara, decida incluir y activar su comparecencia.
Desde la Consejería de Presidencia aseguran que García Martín ya ha ofrecido explicaciones sobre esta operación y que hará lo mismo ante los diputados regionales. "El consejero ha dado todas las explicaciones y lo mismo hará en la Asamblea de Madrid", han señalado fuentes del departamento a EFE. Las mismas fuentes defienden que la Comunidad de Madrid es el "gobierno que más veces se somete al control parlamentario y rinde cuentas ante la Cámara regional".
Planifica Madrid compró el ático de Chamberí por 6,3 millones
Planifica Madrid, empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local que dirige García Martín, compró el pasado mes de abril un ático situado en el distrito madrileño de Chamberí por 6,3 millones de euros.
Según ha explicado la Comunidad de Madrid, el inmueble se adquirió con la intención de utilizarlo como despacho provisional de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mientras se llevan a cabo obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico situada en la Puerta del Sol.
La comparecencia de García Martín permitirá abordar en la Asamblea de Madrid la gestión patrimonial de Planifica Madrid y las circunstancias relacionadas con la adquisición del inmueble.
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