METRO MADRID
Confirmado por Metro Madrid: ya está abierto el tramo entre Plaza de Castilla y Cuzco de la Línea 10
Debido a las obras en el Bernabéu, permanece cerrado el tramo de la Línea 10 entre Cuzco y Nuevos Ministerios, por lo que se mantienen los servicios especiales de autobuses
Para los madrileños, el verano es más que calor, también es una ciudad que ralentiza su ajetreado ritmo. Metro Madrid se aprovecha de esa desaceleración para avanzar en sus obras, por lo que los pocos que se quedan en la ciudad han convivido también con varios cortes, que ahora empiezan a acabarse, como el de la Línea 10.
Desde el pasado 4 de julio, Metro Madrid había ampliado el cierre hasta Cuzco para retirar, desmontar y gestionar materiales que contienen amianto, el cual puede tener efectos sobre la salud, entre otras obras de mejora (con un presupuesto de 1,7 millones de euros, IVA incluido), paralelas a la remodelación que ha motivado el cierre de la estación del Bernabéu.
Vuelve a abrir parte de la Línea 10
El tramo entre Cuzco y Plaza de Castilla, ya está abierto desde este martes en ambas direcciones. No obstante, permanece cerrado el tramo de la Línea 10 entre Cuzco y Nuevos Ministerios, donde continuarán los trabajos hasta finales de año.
Durante este periodo seguirá operativo el servicio especial de autobuses para los viajeros afectados, que seguirán operando hasta finales de año para conectar Plaza de Castilla con Nuevos Ministerios. Circulan desde las 6:05 hasta las 2:00 horas, parando en Cuzco, Santiago Bernabéu, Raimundo Fdez y Villaverde. En cualquier caso, también puede tomar las líneas alternativas 27 y 147.
Santiago Bernabéu sigue cerrado
Al mismo tiempo que Cuzco hacía mejoras en su infraestructura, la estación del Santiago Bernabéu también está pasando por remodelaciones, que ya alcanza un 45% de ejecución, así que se espera que concluya durante el primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 125º aniversario de la fundación del Real Madrid y el 80º aniversario del estadio.
Pronto pasará a llamarse simplemente 'Bernabéu', pero mientras tanto se está instalando la losa del nuevo nivel intermedio, muy próximo a la bóveda original, que dará paso a la demolición de la estación conocida por los madrileños.
Resultado de una inversión de 66 millones de euros, la estación será más accesible con 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas. Además, la superficie de la estación se triplicará, pasando de 4.843 a más de 12.400 metros cuadrados.
Una ampliación más que necesaria cuando hay partido del Real Madrid, de tal forma que la estación estará preparada para responder a la alta afluencia, y es que durante 2025, la estación registró cerca de cuatro millones de entradas, con jornadas en las que se superaron los 34.000 viajeros coincidiendo con encuentros de especial relevancia.
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