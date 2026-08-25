Patones estrena nave-almacén de más de 300.000 euros para mejorar servicios municipales dentro del plan regional de inversiones

Una de las actuaciones más recientes del Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid ya está en funcionamiento en Patones. El municipio ha estrenado una nueva nave-almacén, financiada con más de 300.000 euros, dentro de un paquete de 117 actuaciones dotadas con 54,5 millones de euros para mejorar edificios, infraestructuras y servicios públicos municipales.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha inaugurado las nuevas instalaciones, que permitirán al Ayuntamiento almacenar maquinaria, herramientas y materiales y mejorar la organización diaria de las brigadas de limpieza y mantenimiento.

La Comunidad de Madrid destina 54,5 millones de euros a más de un centenar de actuaciones para mejorar infraestructuras públicas. / Comunidad de Madrid

García Martín ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con los pequeños municipios, donde es "fundamental seguir impulsando inversiones que mejoren sus infraestructuras, refuercen los servicios públicos y contribuyan a que sean lugares cada vez más atractivos para vivir, trabajar y emprender".

Más de 300.000 euros para la nueva nave de Patones

El Ejecutivo autonómico ha invertido en esta actuación más de 300.000 euros con cargo al PIR. La infraestructura tiene especial relevancia para Patones, un municipio de 617 habitantes que combina un importante patrimonio histórico y turístico con una amplia superficie de espacios públicos cuyo mantenimiento requiere medios adecuados.

La nueva nave servirá para centralizar el almacenamiento de maquinaria, herramientas y materiales municipales y reforzar la operativa de los equipos encargados del mantenimiento y la limpieza.

La Comunidad de Madrid destina 54,5 millones de euros a más de un centenar de actuaciones para mejorar infraestructuras públicas. / Comunidad de Madrid

Más inversiones en calles, colegio y consultorio

La entrega de esta infraestructura se suma a otras actuaciones que la Comunidad de Madrid está impulsando en Patones. Entre ellas figuran las obras de pavimentación y mejora de aceras en la prolongación de la calle Castrón, con una inversión de 251.128 euros y ya ejecutadas en su totalidad.

También están en marcha los trabajos de acondicionamiento del colegio público, que incluyen actuaciones en cubiertas, fachada y canalones por 99.985 euros. Además, ya se ha completado la reforma del consultorio local, con una inversión de 29.000 euros.

Entre las próximas actuaciones previstas destaca la construcción de una nueva Casa de Niños, con una inversión de 1,2 millones de euros. A ello se sumarán otros 150.000 euros destinados a mejorar la eficiencia energética de edificios municipales.

Embellecimiento viario y apoyo al tejido económico local

Dentro del programa Pueblos con Vida, el Ejecutivo madrileño ha destinado 250.000 euros al embellecimiento viario y a la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales.

El Gobierno regional también ha impulsado medidas de apoyo al tejido económico local, con más de 40.000 euros en ayudas directas a establecimientos como comercios, negocios de hostelería, farmacia y restauración.

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A estas inversiones se añaden las iniciativas del Plan de Reequilibrio y Lucha contra la Despoblación, con 84.000 euros para contribuir al mantenimiento y la mejora de los servicios y oportunidades en Patones.