Alcorcón abre el registro para optar a sus próximas viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Alcorcón abrirá a las 00.00 horas de este miércoles, 26 de agosto, el sistema de cita previa para quienes quieran inscribirse presencialmente en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, cuya atención comenzará el próximo 1 de septiembre y que servirá como paso previo para optar a las futuras convocatorias de vivienda pública que promueva el Consistorio.

La inscripción, que por el momento no estará sujeta a una fecha límite, permitirá a los residentes manifestar su interés antes de que se publiquen las bases correspondientes a cada promoción, en las que se concretarán tanto las condiciones de acceso como el régimen de adjudicación y las características de los inmuebles disponibles.

El registro tendrá, además, una función de planificación, puesto que facilitará al Ayuntamiento información sobre la demanda existente en el municipio y permitirá configurar una base de datos pública con las personas interesadas en participar en los distintos programas. Según ha explicado el primer teniente de alcaldesa y concejal de Agenda Urbana, Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de la Ciudad, Miguel A. González, esta herramienta también se utilizará para reforzar la transparencia de los posteriores procedimientos de adjudicación.

¿Cómo inscribirse en el registro de vivienda protegida de Alcorcón?

Los interesados dispondrán de varias vías para formalizar el trámite. Quienes opten por la atención presencial deberán solicitar previamente una cita para acudir a la Oficina de Vivienda y Agenda Urbana de Alcorcón, mientras que las personas que dispongan de certificado electrónico podrán completar la inscripción a través de la sede electrónica municipal, adjuntando la documentación requerida.

Asimismo, será posible presentar la solicitud mediante los registros electrónicos de otras administraciones, de acuerdo con los procedimientos previstos en la normativa vigente.

La apertura del sistema de citas precede a la reapertura de la Oficina de Vivienda y Agenda Urbana, prevista para la próxima semana, desde la que se centralizará parte de la información y de la atención relacionada con los programas municipales de vivienda.

Requisitos para ser demandante de vivienda protegida

Con carácter general, los solicitantes deberán ser mayores de edad, cumplir los límites de renta establecidos y acreditar que todos los integrantes de la unidad familiar se encuentran empadronados en Alcorcón.

No obstante, la inscripción en el registro no implica por sí misma el acceso a una vivienda, ya que cada actuación contará posteriormente con unas bases propias, en las que se detallarán los requisitos económicos, personales o familiares exigidos y, en su caso, los criterios de adjudicación.

Esas convocatorias determinarán también el régimen de cada promoción, que podrá contemplar viviendas en propiedad o alquiler, así como otras fórmulas, entre ellas la cesión del derecho de uso o del derecho de superficie.

Las promociones de vivienda que prevé Alcorcón

Entre las actuaciones municipales anunciadas se encuentran las promociones de vivienda pública en Retamar de la Huerta, los apartamentos dotacionales en alquiler en el entorno de la avenida de Las Retamas y una Bolsa de Vivienda Joven en la zona centro, además de otros proyectos que deberán concretarse mediante sus correspondientes convocatorias.

El Registro de Demandantes permitirá que las personas interesadas puedan incorporarse previamente a la base de datos municipal, aunque para acceder a cualquiera de estas iniciativas tendrán que presentar después su solicitud en el procedimiento específico que se abra para cada una de ellas.

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La información sobre las bases, requisitos y futuras convocatorias se publicará de manera individual antes del inicio de los respectivos procesos de adjudicación.