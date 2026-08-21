La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Laaza no se anda con chiquitas. En sus letras no hay alegorías sutiles que inviten a la reflexión colectiva: es cruda, tajante y directa. Un universo terrenal que hay que digerir lentamente para no terminar hecho trizas. Sin filtros ni retoques, está alumbrando canciones con verdades como puños. Y, claro, en tiempos de incertezas, su música se ha convertido en un oasis. Recuerda a Zahara en la voz y a La Bien querida en el papel. Buen combo, ¿no? Sin duda, estamos ante una de de las promesas más vibrantes.