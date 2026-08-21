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La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

Laaza, en una imagen promocional de 'Margarita', su último epé.

Laaza, en una imagen promocional de 'Margarita', su último epé. / CEDIDA

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Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

'Todos vamos a morir', de Laaza

Laaza no se anda con chiquitas. En sus letras no hay alegorías sutiles que inviten a la reflexión colectiva: es cruda, tajante y directa. Un universo terrenal que hay que digerir lentamente para no terminar hecho trizas. Sin filtros ni retoques, está alumbrando canciones con verdades como puños. Y, claro, en tiempos de incertezas, su música se ha convertido en un oasis. Recuerda a Zahara en la voz y a La Bien querida en el papel. Buen combo, ¿no? Sin duda, estamos ante una de de las promesas más vibrantes.

'Lo malo que eres', de Bala Bengala

Atención al historión de Bala Bengala: Ana y Rafa eran pareja cuando arrancaron el proyecto bajo el nombre de San Pedro, pero lo dejaron cuando estaba despegando. Entonces, decidieron parar durante dos años para regresar desde un lugar distinto: su nueva banda bebe de la amistad y la libertad que han forjado entre ellos. De ahí que su debut suene tan auténtico: es irónico, juguetón, punzante y bailable. Ya nada malo puede pasar, su título, lo dice todo. No esperen respuestas, estamos ante un álbum repleto de preguntas. Qué gusto.

'La patrona', de Karmento

Todos los temas que Karmento ha editado desde 2015 huelen a tierra y saben a tradición. Una raíz manchega que se degusta poco a poco entre narcóticos coros y exquisitas armonías. La patrona, su último sencillo, sigue profundizando en ella, pero desde otro prisma: aquí, lo popular convive con lo contemporáneo sin que se vean las costuras. Su voz, unas veces cercana al susurro y otras convertida en proclama, conduce una pieza que parece crecer desde dentro. Habrá que ver hacia dónde va.

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