MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Todos vamos a morir', de Laaza
Laaza no se anda con chiquitas. En sus letras no hay alegorías sutiles que inviten a la reflexión colectiva: es cruda, tajante y directa. Un universo terrenal que hay que digerir lentamente para no terminar hecho trizas. Sin filtros ni retoques, está alumbrando canciones con verdades como puños. Y, claro, en tiempos de incertezas, su música se ha convertido en un oasis. Recuerda a Zahara en la voz y a La Bien querida en el papel. Buen combo, ¿no? Sin duda, estamos ante una de de las promesas más vibrantes.
'Lo malo que eres', de Bala Bengala
Atención al historión de Bala Bengala: Ana y Rafa eran pareja cuando arrancaron el proyecto bajo el nombre de San Pedro, pero lo dejaron cuando estaba despegando. Entonces, decidieron parar durante dos años para regresar desde un lugar distinto: su nueva banda bebe de la amistad y la libertad que han forjado entre ellos. De ahí que su debut suene tan auténtico: es irónico, juguetón, punzante y bailable. Ya nada malo puede pasar, su título, lo dice todo. No esperen respuestas, estamos ante un álbum repleto de preguntas. Qué gusto.
'La patrona', de Karmento
Todos los temas que Karmento ha editado desde 2015 huelen a tierra y saben a tradición. Una raíz manchega que se degusta poco a poco entre narcóticos coros y exquisitas armonías. La patrona, su último sencillo, sigue profundizando en ella, pero desde otro prisma: aquí, lo popular convive con lo contemporáneo sin que se vean las costuras. Su voz, unas veces cercana al susurro y otras convertida en proclama, conduce una pieza que parece crecer desde dentro. Habrá que ver hacia dónde va.
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Estabilizado el incendio de Aldea del Fresno: los evacuados vuelven a casa tras un 'enorme trabajo' contra las llamas
- El secreto mejor guardado de Juan Tamariz: la insólita biblioteca de magia que levantó en Madrid con una banda de ilusionistas
- El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
- Javier Rueda, CEO de La Máquina: 'Cuanto más lleno, más pérdida', la frase que explica el gran reto de la hostelería madrileña
- Aparatoso incendio en Majadahonda: tres coches terminan calcinados en plena calle
- Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas
- Nuevo incendio forestal en Madrid, en directo: despliegan a la UME y confinan Aldea del Fresno y Villamantilla