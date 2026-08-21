De correr delante de una bola de 300 kilos a las fiestas de Alcalá de Henares: descubre los mejores planes para este fin de semana en Madrid

El mismo fin de semana que se celebra la Fórmula 4 en Madrid, la Comunidad se viste con lo más curioso de sus fiestas patronales, desde una corrida frente a una bola de 300 kg hasta el tardeo alargado con tapas, música en vivo y las tantas actividades dentro de la amplia programación de Alcalá de Henares.

La capital da buena batalla estrenando el festival de títeres y marionetas FIT MADRIZ y la apertura de inscripciones para los recorridos 'Un barrio con vistas' esta vez por Carabanchel, que se extienden cada fin de semana hasta el 4 de octubre.

Boloencierro en la Sierra de Guadarrama

El boloencierro nació en Mataelpino, a menos de una hora desde Madrid, al noroeste en la Sierra de Guadarrama. Si bien todos saben que las corridas son de toros, en 2009 el municipio no tenía fondos para organizar un encierro de la forma tradicional, por lo que a los vecinos se les ocurrió sustituir los toros por una enorme bola de casi 300 kg hecha de plástico ligero que baja por las calles.

Un grupo de personas corren delante de una esfera, fabricada en poliestireno expandido, de 3 metros de diámetro y más de 200kg de peso, en el tradicional boloencierro / Sergio Pérez / EFE

Ahora, es un fenómeno turístico masivo, reconocido internacionalmente por cabeceras de prestigio como la revista Forbes. Se celebra en marco de sus tradicionales Fiestas patronales en honor a San Bartolomé con categoría infantil y adulto.

🔗 Inscripción previa al email: turismo@bocema.org 📍 Mataelpino, Madrid 📆 Sábado 22: Infantil 11:00 horas y Adultos 12:00 | Domingo 23: Infantil 11:00 horas

Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2026

Del viernes 21 al domingo 30 de agosto, Alcalá de Henares estará ocupada despidiendo el verano con sus Fiestas patronales, y es que la programación es bastante amplia. El primer día será el más ligero con el pregón infantil, teatro y una Open Party Peñista.

Pregón de la Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Al día siguiente, el sábado, el ritmo sube con quince actividades. La jornada empezará a las 9:00 horas con un circuito de marcha nórdica, y descansará hasta las 17:00 horas, cuando empezará la charanga "Patxaran". Le sigue un pasacalles, teatro, la elección de Mister y presentación de Damas, conciertos y djs que se extienden hasta el domingo, cuando sonarán salsa, bachata, zarzuela, rumba flamenca, entre tantas otras actividades a lo largo del día.

📍Diferentes puntos de Alcalá de Henares 📆 Del 22 al 30 de agosto

Títeres y marionetas para todo público con FIT MADRIZ

Doce compañías procedentes de Francia, Italia, Bélgica y España, de las cuales cuatro son madrileñas, conforman el programa de FIT MADRIZ con grandes nombres y nuevas voces del mundo del teatro con títeres y marionetas. Los espectáculos también incluyen propuestas dirigidas al público adulto para abordar temas tan complejos como la memoria, la identidad, el paso del tiempo o la soledad.

Obras con títeres y marionetas tanto para niños como para adultos, en la programación del festival Fit Madriz / Teatro de Títeres del Retiro

La ironía y humor se toman este viernes 21 de agosto con ¡Ay, qué lío!, que le da paso al romance castellano de La doncella guerrera este sábado y el lado más tradicional del teatro este domingo con Si tuviera un huevo, de la mano de Polinchinela como protagonista y, más aún, su esencia gamberra y dulce.

🔗 Reserva obligatoria de su entrada en la página web del teatro 📍Palacio de los títeres en El Retiro 📆 Hasta el 31 de agosto

Redescubrir Carabanchel con los recorridos 'Un barrio con vistas'

La visita guiada 'Un barrio con vistas' ha abierto las inscripciones para descubrir los secretos de Carabanchel. Sale desde los jardines de la Finca Vista Alegre, símbolo del pasado aristocrático del Siglo XIX, cuando el distrito era atractivo para alta sociedad.

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Los jardines de la Finca Vista Alegre en el recorrido 'Un barrio con vistas' / Comunidad de Madrid

Pero a inicios del siglo XX, a sus alrededores se empezó a gestar el Carabanchel obrero que conocemos hoy, con la llegada masiva de trabajadores industriales que levantaron viviendas sociales y autoconstruidas. Durante aproximadamente 2 horas, recorrerá esta fina línea que pocos relacionan con el barrio.