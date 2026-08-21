Las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad de Madrid bajan un 1,4% en julio pese al aumento de los turistas extranjeros

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid descendieron un 1,43% en julio respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar las 2.297.978 noches, mientras que el número de viajeros alojados también retrocedió un 3,38%, con un total de 1.139.288 turistas, según los datos de la Coyuntura Turística Hotelera publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los viajeros que se alojaron en hoteles madrileños durante julio, 504.321 eran residentes en España y 634.966 procedían del extranjero, mientras que la estancia media se situó en 2,02 noches por persona. Las pernoctaciones de los turistas nacionales alcanzaron las 860.750, mientras que los visitantes extranjeros acumularon 1.437.228 noches, de manera que el retroceso registrado en el conjunto de la región estuvo condicionado principalmente por la evolución del turismo nacional, cuyos viajeros disminuyeron un 4,92%, frente al incremento del 0,66% registrado entre los extranjeros.

En la ciudad de Madrid se alojaron durante julio 896.553 viajeros, de los que 546.459 fueron extranjeros y 350.094 residentes en España, que sumaron más de 1,79 millones de pernoctaciones y mantuvieron una estancia media cercana a las dos noches. La capital se situó además entre los principales puntos turísticos del país por volumen de noches hoteleras, únicamente por detrás de Barcelona, que superó los 2,09 millones.

Más hoteles abiertos y mayor empleo

La Comunidad de Madrid contó en julio con 1.259 establecimientos hoteleros abiertos, un 8,97% más que un año antes, que ofertaron 63.707 habitaciones y un total estimado de 126.915 plazas, cifra esta última que supone un incremento interanual del 1,95%.

El grado de ocupación por plazas alcanzó el 57,80% en el conjunto del mes y se elevó hasta el 62,9% durante los fines de semana, mientras que el empleo vinculado a los establecimientos hoteleros creció un 7% respecto a julio de 2025, hasta situarse en 18.056 trabajadores. Por su parte, la tarifa media diaria en los hoteles madrileños se situó en 129,57 euros, un 0,26% menos que en el mismo mes del año anterior, una evolución que contrasta con el comportamiento de los precios en el conjunto de España.

Las pernoctaciones crecen un 0,3% en España

En el conjunto del país, las pernoctaciones hoteleras alcanzaron los 44,8 millones en julio, un 0,3% más que un año antes, gracias al aumento del 1,1% de las noches realizadas por turistas extranjeros, que compensó el descenso del mismo porcentaje registrado entre los residentes en España. Durante los siete primeros meses de 2026, las pernoctaciones en los hoteles españoles aumentaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, con un crecimiento del 0,8% entre los viajeros nacionales y del 1,8% entre los extranjeros.

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los principales destinos de los residentes en España, mientras que los turistas internacionales concentraron buena parte de sus pernoctaciones en Baleares, Cataluña y Canarias.

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El Índice de Precios Hoteleros aumentó un 5,9% interanual en julio, su mayor avance desde abril de 2025, con lo que los precios acumulan ya 50 meses consecutivos de incrementos respecto al mismo mes del año anterior. Además, los hoteles españoles facturaron una media de 156,8 euros por habitación ocupada, un 6,8% más, mientras que el ingreso medio diario por habitación disponible se situó en 119,3 euros, con un crecimiento del 6,6%.