El Madrid medieval que se alimentaba de los campos de Vallecas, Aravaca y Villaverde

En la Baja Edad Media, siglos antes de convertirse en capital, Madrid era todavía una villa castellana de unos pocos miles de habitantes rodeada de campos y aldeas. Buena parte del trigo, el vino, el ganado y las hortalizas que consumían sus vecinos procedía de un territorio rural mucho más amplio.

Esa dependencia podía hacerse especialmente visible en tiempos de escasez. José Ignacio Ortega Cervigón, doctor en Historia Medieval y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, recuerda a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA una orden particularmente gráfica: las autoridades madrileñas mandaron "descerrajar" los candados del alholí de Getafe, el depósito donde se almacenaba el trigo, para abastecer las panaderías de la villa.

La escena resume bien cómo funcionaba aquel Madrid. Vallecas, Aravaca y Villaverde no eran entonces barrios de la capital, sino aldeas que daban nombre a tres grandes divisiones rurales de la llamada Tierra de Madrid, el espacio económico y administrativo que rodeaba la villa.

Después de asomarnos a las normas que castigaban determinados insultos, los restos de la muralla medieval que todavía sobreviven ocultos en la ciudad y los trabajos desempeñados por mujeres apenas visibles en la documentación, el foco se desplaza ahora fuera de las murallas, hacia las aldeas y los campos que contribuían a sostener Madrid.

El libro Madrid, territorio medieval, elaborado por Ortega Cervigón con la colaboración de otros especialistas y publicado por la Comunidad de Madrid, calcula que aquella jurisdicción llegó a reunir alrededor de un centenar de aldeas y ocupaba unos 1.200 kilómetros cuadrados.

Vallecas, Aravaca y Villaverde: los tres sexmos rurales de Madrid

La Tierra de Madrid se organizaba mediante sexmos, divisiones territoriales habituales en las comunidades castellanas de villa y tierra. Si se cuenta el correspondiente a Madrid y su arrabal, eran cuatro. Los otros tres eran rurales: Aravaca o Pozuelo, Villaverde o Getafe y Vallecas o Fuencarral.

Las aldeas más importantes podían disponer de concejos propios para determinados asuntos locales, aunque estaban subordinados al madrileño. El libro documenta al menos 36 de estos concejos aldeanos. Cada sexmo contaba además con representantes, los sexmeros, que podían intervenir ante el Concejo de Madrid.

"Esa disposición de comunidades de villa y tierra era muy frecuente en la Castilla medieval y refleja una relación desigual en lo institucional —aunque los sexmeros podían acudir como representantes a las reuniones del Concejo—, pero de dependencia en lo económico", explica Ortega Cervigón.

La documentación permite incluso conocer los nombres de algunos de aquellos representantes. En una sesión concejil de 1484 aparecen Andrés de Peralta, vecino de Vallecas, como sexmero de ese territorio; Francisco Fernández de Majadahonda, por Aravaca; y Martín Alonso, vecino de Fuenlabrada, por Villaverde.

Vallecas y Getafe, tierras de trigo, cebada y panizo

"Los tres sexmos de Madrid, sin contar el propio espacio de la villa, eran determinantes en el abastecimiento de cereal, vid, ganado y hortalizas", señala Ortega Cervigón. El libro permite reconstruir parte de aquel mapa alimentario. Madrid era tierra de pan y vino. Rejas, Vallecas, Alameda, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada y Getafe aparecen como lugares con "tierras de pan llevar", dedicadas a producir trigo, cebada y panizo.

La vid estaba también muy extendida. Había viñas en lugares como Cubas, Barajas y Manzanares, mientras que las huertas de Madrid y de las aldeas de su Tierra proporcionaban productos como zanahorias, pepinos, cerezas, peras, manzanas, higos, nueces o castañas.

La ganadería completaba esa economía. La documentación concejil contabiliza en Getafe 1.600 ovejas en 1472 y registra también rebaños en Fuencarral, Villaverde, Rejas o Zorita. Por aquel territorio pasaban además importantes vías pecuarias. La Cañada Real Galiana o de las Merinas cruzaba el sexmo de Vallecas por Coslada y Rivas, alcanzaba Getafe y continuaba después hacia Pinto.

Fiesta de la Trashumancia en Madrid / Carlos Teixidor Cadenas / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Las dimensiones de las aldeas de la Tierra de Madrid eran muy distintas: algunas podían estar formadas prácticamente por una sola familia, mientras que otras alcanzaron un tamaño considerable. Getafe rondaría los 2.000 habitantes en el siglo XV, según las estimaciones recogidas en Madrid, territorio medieval. La comparación con la propia villa resulta reveladora: a finales de la Edad Media, Madrid tendría entre 4.000 y 5.000 habitantes, mientras que el conjunto de su Tierra rondaría los 10.000.

Muchos nombres de aquel mapa siguen siendo reconocibles. El sexmo de Aravaca incluía, en distintos momentos, lugares como Pozuelo, Majadahonda, Boadilla, AlcorcónLeganés o los dos Carabancheles. En el de Vallecas estaban Fuencarral, Hortaleza, Barajas, Canillas, Canillejas, Chamartín o Vicálvaro. El de Villaverde comprendía poblaciones como Getafe, Fuenlabrada, Pinto, Parla o Torrejón de la Calzada.

Aquella organización territorial fue cambiando con el tiempo y, desde finales del siglo XIV, algunas aldeas dejaron de depender directamente de Madrid al ser entregadas por la Corona a familias nobiliarias y convertirse en señoríos.

Una relación económica, pero también conflictiva

Además de abastecer de alimentos a la villa, los habitantes de aquellas aldeas contribuían al mantenimiento de caminos, puentes y murallas y asumían otros gastos comunes a través de impuestos y repartimientos, de modo que su vínculo con Madrid iba mucho más allá del suministro de productos agrícolas y ganaderos.

Esa relación, sin embargo, no estuvo exenta de conflictos, ya que la documentación recoge disputas por dehesas, ejidos, montes, pastos, tierras cultivables y derechos de aprovechamiento. En una economía sustentada en buena medida por la agricultura y la ganadería, determinar quién podía sembrar una parcela, introducir allí sus animales o beneficiarse de determinados recursos tenía una importancia considerable.

Getafe ofrece varios ejemplos de esas tensiones: sus vecinos utilizaban espacios como Acedinos, Ayuden o el Juncar y mantuvieron litigios con Madrid y con otras poblaciones por el acceso y el aprovechamiento de esos terrenos.

El mapa medieval que todavía se reconoce en Madrid

Aquel mundo rural no solo pervive en los nombres de numerosos lugares, sino también en algunos restos arqueológicos. En el entorno de la ermita de la Virgen de la Torre, entre Vallecas y Vicálvaro, las investigaciones han documentado vestigios relacionados con una antigua aldea medieval.

Ese pasado medieval dejó también huellas en otros puntos de la ciudad, como la ermita de Santa María la Antigua, en Carabanchel / Ricardo Peironcely / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Algunos núcleos desaparecieron, aunque sus nombres sobrevivieron como topónimos. Los que mantuvieron población siguieron caminos distintos: unos acabaron convertidos en municipios independientes y otros fueron absorbidos por el crecimiento de Madrid. Vallecas fue incorporado a la capital en 1950, Aravaca en 1951 y Villaverde en 1954. En cambio, localidades que también habían formado parte de aquella Tierra, como Getafe, Leganés, Alcorcón, Pozuelo, Pinto o Fuenlabrada, permanecieron fuera del municipio madrileño y terminaron integradas en su área metropolitana.

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"La identidad rural acompañará a Madrid hasta su tardía industrialización, en el siglo XX, a pesar de su explosión urbanística en el XIX como capital del Estado liberal", señala Ortega Cervigón. Ese crecimiento fue difuminando la separación física entre la antigua villa y su entorno, pero no borró del mapa muchos de aquellos nombres. Bajo la actual red de barrios, distritos y municipios pervive así una geografía mucho más antigua: la de las aldeas que durante siglos abastecieron a Madrid de trigo, vino, ganado y productos de sus huertas.