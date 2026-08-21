Madrid apuntala el comercio rural con ayudas de 700.000 euros para abrir y mantener 120 negocios en pueblos de menos de 1.000 habitantes

La Comunidad de Madrid ha respaldado la apertura de 14 nuevos negocios y el mantenimiento de otros 105 en municipios de menos de 1.000 habitantes a través de las ayudas destinadas al comercio y la hostelería rural, una línea de subvenciones puesta en marcha hace dos años y dotada con 700.000 euros anuales para favorecer la continuidad de servicios y actividad económica en los pueblos más pequeños de la región.

La iniciativa forma parte del programa Pueblos con Vida, diseñado por el Ejecutivo autonómico para revitalizar los municipios madrileños de menos de 20.000 habitantes y contribuir a que sus vecinos puedan seguir encontrando servicios básicos sin necesidad de desplazarse a otras localidades.

Solo durante el último año se tramitaron ayudas para la apertura de siete nuevos establecimientos y para garantizar la continuidad de otros 43 negocios, lo que permitió respaldar a medio centenar de locales repartidos entre 23 municipios de la Comunidad de Madrid. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que estas subvenciones, además de cubrir necesidades cotidianas de los vecinos, permiten generar oportunidades laborales tanto para quienes quieren permanecer en las zonas rurales como para aquellas personas que se plantean trasladarse a ellas.

De bares y casas rurales a farmacias y tiendas de alimentación

Entre las siete nuevas aperturas apoyadas durante el último ejercicio figuran seis establecimientos hosteleros ubicados en La Hiruela, Patones, Piñuécar-Gandullas, Puentes Viejas, Rozas de Puerto Real y Valverde de Alcalá, además de una casa rural situada en Olmeda de las Fuentes. Las ayudas para mantener negocios ya existentes abarcan una oferta mucho más diversa y alcanzan a seis casas rurales, hoteles o apartamentos ubicados en municipios como Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, Pinilla del Valle, Prádena del Rincón y Villavieja del Lozoya. También han recibido respaldo 14 establecimientos de hostelería distribuidos por localidades como Alameda del Valle, El Atazar, Lozoya, Montejo de la Sierra, Patones, Robledillo de la Jara o Villavieja del Lozoya, entre otros municipios de menor población.

Las subvenciones alcanzan asimismo a siete comercios de alimentación, considerados especialmente relevantes en localidades con pocos habitantes, así como a diez farmacias situadas en distintos puntos de la región, entre ellos Alameda del Valle, Ambite, Cabanillas de la Sierra, Lozoya, Olmeda de las Fuentes, Patones, Pezuela de las Torres, Rozas de Puerto Real y Villamanrique de Tajo.

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La relación de negocios beneficiarios se completa con un establecimiento de servicios fotográficos en Valverde de Alcalá, un centro hípico y de terapia en la naturaleza en Olmeda de las Fuentes, tres peluquerías situadas en Cabanillas de la Sierra, Corpa y Rozas de Puerto Real, y un taller mecánico en Berzosa del Lozoya, ejemplos de actividades que el Gobierno regional considera fundamentales para preservar la vida cotidiana y el empleo en los municipios con menor población.