SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Un hombre de 33 años, herido grave tras una agresión con arma blanca en Alcorcón
La Policía Nacional investiga el ataque después de que la víctima fuera estabilizada por el Summa 112 y trasladada al Hospital 12 de Octubre
JMC
Un hombre de 33 años resultó herido de gravedad en la tarde-noche de este jueves después de sufrir una agresión con arma blanca en la calle Badajoz de Alcorcón, un suceso que ya está siendo investigado por la Policía Nacional para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.
La agresión tuvo lugar alrededor de las 20:30 horas y provocó a la víctima una herida inciso-punzante de carácter grave, según informó Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, que movilizó hasta el lugar a efectivos del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa 112).
Los sanitarios atendieron al hombre en el lugar de los hechos y, tras conseguir estabilizarlo, procedieron a su traslado en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde quedó ingresado para recibir asistencia especializada.
En el dispositivo desplegado tras la agresión participaron también agentes de la Policía Municipal de Alcorcón y de la Policía Nacional, cuerpo que se ha hecho cargo de las pesquisas para determinar cómo se produjo el ataque y esclarecer su autoría.
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