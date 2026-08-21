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La Fórmula 4 llega a Madrid este fin de semana con los nuevos talentos de la automoción: todavía puede conseguir su entrada

Desde 21 euros podrá ver correr al futuro del deporte en el Circuito de Jarama

Con entradas desde 21 euros, los madrileños podrán ver correr las promesas del futuro del automovilismo este fin de semana

Con entradas desde 21 euros, los madrileños podrán ver correr las promesas del futuro del automovilismo este fin de semana / Fever

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

La misma semana que Alejandro Sanz ha confirmado su puesto dentro del equipo Williams en la Fórmula 1, el mundo de motor hace una parada en Madrid, en concreto, en Jarama con la Fórmula 4, precursora de talentos que en un años correrán en las altas ligas de la automoción.

Este sábado 22 de agosto y domingo 23, marcarán un fin de semana lleno de jóvenes promesas que serán una buena antesala para la carrera del Madring. De hecho pilotos de la F1, que a su vez visitarán Madrid el segundo fin de semana de septiembre, tales como Charles Leclerc, George Russell o Yuki Tsunoda calentaron motores en la F4.

El futuro del deporte correrá en el Circuito de Madrid Jarama-RACE, bajo la cuarta etapa del Campeonato de España de F4, titulada EPIC Racing Weekend. Siete pilotos se disputan el podio del torneo con una diferencia de 19 puntos, mientras que los otros candidatos siguen avanzando.

La Fórmula 4, por donde han talentos como Leclerc o Tsunoda, llega a Madrid

La Fórmula 4, por donde han pasado talentos como Leclerc o Tsunoda, llega a Madrid / Fever

Guía básica para aprovechar al máximo el Circuito de Jarama

Muchos llegan a esta liga inferior debido a su pasión por la gran F1, por lo que no conocerán lo que se están perdiendo. Antes de que lleguen a esas parrillas, los pilotos más destacados, por sus resultados en los tres asaltos previos (Valencia, Portimão y MotorLand Aragón) son: Noah Monteiro, Nacho Tuñón, Andrej Petrovic, Rocco Coronel, Nathan Tye, Kasper Chromans, Borys Lyzen.

El primero no solo es el hijo del expiloto Tiago Monteiro, también es líder del campeonato con 100 puntos. Le sigue muy de cerca el español (de Benidorm) Nacho Tuñón, con 94 puntos. Petrovic le respira en la nuca desde su tercera posición con 92 puntos. A 9 de diferencia está 'el mejor rookie', Coronel, después está Tye con 86, Schormans con 82 y Lyzen con 81.

Madrid se posiciona como capital del automotor, este fin de semana acoge la Fórmula 4 y en unas semanas también recibirá un Gran Premio de Fórmula 1

Madrid se posiciona como capital del automotor, este fin de semana acoge la Fórmula 4 y en unas semanas también recibirá un Gran Premio de Fórmula 1 / Fever

Con tan poca diferencia de puntos, el circuito de Jarama será determinante. 'El Jarama', como le llaman los madrileños desde su inauguración en 1967, ha visto Grandes Premios de Fórmula 1, competiciones de camiones y más que una de Fórmula 4.

Entradas todavía disponibles: desde 21 euros para EPIC Racing Weekend

Todavía hay entradas desde 21 euros, incluye todo el fin de semana a paddock y tribunas para una persona. Por 36 euros, podrá acceder también a sala y terraza edificio 3, pero si lo que quiere es bajar a la parrilla, podrá hacerlo por 51 euros, precios muy lejos de lo que cuesta la Fórmula 1, que arranca en 544 euros. En cualquier caso, las puede adquirir a través de la plataforma Fever.

La cita de EPIC Racing Weekend arrancará este 22 de agosto a las 10:00 horas con el test oficial y toda la mañana se irá en prácticas libres. A las 14:40 horas tendrá lugar la primera clasificatoria, mientras que a las 17:00 horas será la primera carrera oficial.

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Este domingo 23 de agosto, comenzará a la misma hora con la segunda carrera clasificatoria, a las 11:50 tendrá lugar la segunda carrera y a las 14:20, la tercera y última.

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