Detenidas tres personas en Guadarrama por agredir a un hombre por motivos ideológicos

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras cinco, entre ellas un menor de 17 años, por agredir a un hombre en Guadarrama por motivos ideológicos, ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Los detenidos causaron diversas lesiones a un hombre tras la salida de un concierto, unos hechos que se produjeron el 21 de diciembre de 2025, cuando varios integrantes de un grupo hincha del equipo de fútbol del municipio de Alpedrete acudieron a un concierto en Guadarrama. Los presuntos agresores esperaron en las inmediaciones de la sala hasta la finalización del mismo. Algunos de ellos llevaban objetos contundentes y pasamontañas para no ser identificados. Una vez finalizó el concierto esperaron a que uno de los asistentes se quedase solo en la calle para golpearle repetidamente causándole lesiones en el rostro y en otras partes del cuerpo.

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Tras las investigaciones realizadas se consiguió la plena identificación de los agresores para proceder a investigar a todos ellos por su presunta participación en delitos de lesiones con el agravante de discriminación ideológica y de pertenencia a grupo criminal. Las actuaciones han sido coordinadas por la Sección de Instrucción del Juzgado 5 de Collado Villalba, así como con la Fiscalía Delegada de Delitos de Odio en la provincia. La investigación se enmarca dentro del Plan de Actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación.