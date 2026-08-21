Desarticulado un punto de venta de droga en Puente de Vallecas con 37 armas prohibidas

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, han desarticulado un punto de venta de drogas ubicado en una vivienda del distrito de Puente de Vallecas, una operación en la que han sido detenidos un hombre y una mujer como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

La investigación comenzó a principios del pasado mes de marzo después de que varias intervenciones policiales realizadas en la vía pública permitieran sorprender a distintos individuos mientras efectuaban intercambios de sustancias estupefacientes, lo que llevó a los agentes a iniciar pesquisas para determinar el origen de la droga.

A medida que avanzó la investigación, los policías comprobaron que en un domicilio de la zona se producía un continuo trasiego de personas que accedían a la vivienda y la abandonaban después de permanecer en su interior durante apenas unos minutos, un comportamiento compatible con la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes.

Cocaína, dinero y decenas de armas

El operativo culminó el pasado 22 de julio con la entrada y registro de la vivienda, donde los agentes intervinieron varios envoltorios que contenían un total de cuatro gramos de cocaína, más de 700 euros en efectivo y diferentes útiles destinados al consumo y la distribución de sustancias estupefacientes.

Durante el registro también fueron localizadas 37 armas prohibidas, entre las que figuraban varias defensas, una de ellas de tipo tonfa, catanas, navajas, dagas, puñales, hachas, bates de béisbol, seis navajas de tipo mariposa, una pistola cuchillo y una escopeta de perdigones, además de otros objetos susceptibles de ser utilizados como armas.

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Como resultado de la operación fueron detenidos un hombre y una mujer, a quienes se atribuyen presuntamente delitos contra la salud pública y de tenencia ilícita de armas, y ambos fueron posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial.