Desactivado el nivel 1 en el incendio de Aldea del Fresno, que pasa a situación operativa 0

El incendio forestal originado en Aldea del Fresno ha descendido de situación operativa 1 del Plan de Protección Civil, pasando al nivel 0 a las 22:00 horas de este jueves tras una evolución "muy favorable" del fuego a lo largo de la jornada.

Durante esta mañana, han continuando las tareas de refresco y de remate del perímetro, donde ya se han quemado aproximadamente unas 300 hectáreas, han informado desde los servicios de emergencias de 112-Comunidad de Madrid. Con las condiciones de viento y temperatura previstas, los efectivos esperaban consolidar el resto del perímetro y evitar que se escapara. La evolución favorable hizo que se mantuviese la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (Infoma) durante casi todo el jueves.

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En la zona han trabajado una decena de dotaciones terrestres, entre bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos forestales, agentes forestales de la Comunidad y vehículos de Jefatura. Se han incorporado dos vehículos aéreos en rotación, a los que se unieron otros a lo largo de la tarde. En la zona también ha trabajado una máquina bulldozer, a la que se ha unido una segunda para poder consolidar el resto del perímetro que no se pudo acometer en la jornada del miércoles.