INCENDIO FORESTAL
Desactivado el nivel 1 en el incendio de Aldea del Fresno, que pasa a situación operativa 0
Los bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid han consolidado el perímetro del incendio de Aldea del Fresno, que ya no supone un riesgo, tras quemar más de 300 hectáreas
EP
El incendio forestal originado en Aldea del Fresno ha descendido de situación operativa 1 del Plan de Protección Civil, pasando al nivel 0 a las 22:00 horas de este jueves tras una evolución "muy favorable" del fuego a lo largo de la jornada.
Durante esta mañana, han continuando las tareas de refresco y de remate del perímetro, donde ya se han quemado aproximadamente unas 300 hectáreas, han informado desde los servicios de emergencias de 112-Comunidad de Madrid. Con las condiciones de viento y temperatura previstas, los efectivos esperaban consolidar el resto del perímetro y evitar que se escapara. La evolución favorable hizo que se mantuviese la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (Infoma) durante casi todo el jueves.
En la zona han trabajado una decena de dotaciones terrestres, entre bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos forestales, agentes forestales de la Comunidad y vehículos de Jefatura. Se han incorporado dos vehículos aéreos en rotación, a los que se unieron otros a lo largo de la tarde. En la zona también ha trabajado una máquina bulldozer, a la que se ha unido una segunda para poder consolidar el resto del perímetro que no se pudo acometer en la jornada del miércoles.
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- El secreto mejor guardado de Juan Tamariz: la insólita biblioteca de magia que levantó en Madrid con una banda de ilusionistas
- La mina secreta que Madrid esconde bajo Chamberí: 75 escalones hacia un mundo que no parece la capital
- Aparatoso incendio en Majadahonda: tres coches terminan calcinados en plena calle
- El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
- Cercanías Madrid afronta nuevos cortes desde este sábado por las obras en Chamartín, Cercedilla y Atocha
- Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas
- Los menores de 35 años, los grandes beneficiados por el Plan Vive con tres de cada cuatro viviendas adjudicadas