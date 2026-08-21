JOYAS ESCONDIDAS DE MADRID
La Cueva de Altamira que se esconde en la calle Serrano: Madrid tiene sus propias pinturas prehistóricas con acceso gratuito
Muy pocos saben que cerca de la Puerta Alcalá también hay pinturas rupestres como las de la cueva cantábrica con sello UNESCO
La Cueva de Altamira fue incluida en el año 1985 en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO por las pinturas rupestres de tiempos prehistóricos en sus paredes, tan importantes para la historia humana que Madrid ha replicado cada milímetro de este legado con acceso gratuito en horarios específicos y, más recientemente, con realidad virtual.
Es el abrebocas al pasado prehistórico que también descansa en el Museo Arqueológico Nacional, encargado de crear este tesoro que pocos conocen, copia de su gemela que reside en el Museo de Altamira de Cantabria, un desvío de varias horas en tren que igual puede visitar a poco más de 200 metros de la Puerta de Alcalá de Madrid.
De Cantabria a Madrid: así es la Neocueva de Altamira
La Neocueva es una copia exacta de la vida y el arte de cazadores y recolectores de hace 35.000 o 13.000 años cuando habitaban la original, en Cantabria: Altamira. Es una reproducción tridimensional apoyada en las reconstrucciones de técnicas y materiales empleados en época prehistórica.
A su vez, el vestíbulo recoge restos de su vida cotidiana, entre la fauna, conchas, carbones y utensilios con lo que podían encontrar en su momento, fuera sílex, asta o hueso. Pero los fanáticos del arte, quizá lo más interesante sea que también hay restos de los colorantes y objetos de sus pinturas.
Y es que lo que ahora es el vestíbulo, hace milenios era el epicentro de tareas cotidianas. Por su parte, allí donde apenas llegaba la luz, se tomaban su tiempo para reflexionar y expresar esas ideas u observaciones, en particular, parecen haberle tomado gusto al techo, lleno de bisontes, caballos, ciervos, cabras y misteriosos signos y grabados.
Para algunos, como la UNESCO, se trata de una de las manifestaciones más espectaculares de arte rupestre, los inicios, sin saberlo, de la expresión artística y un paso hacia la civilización. Altamira es todavía más interesante por la calidad de sus pinturas y grabados, así como por la diversidad de técnicas y estilos.
Cómo se hizo la copia
Encontrará la Neocueva en los jardines del museo, el rincón que da a la calle Serrano desde que se erigió en 1964. En realidad, es el fruto del amor, hija del matrimonio Pierschen, alemanes apasionados por las cuevas. Por supuesto, no hay cueva más curiosa que la de Altamira, así que Erich Pietsch pidió permiso al Estado Español para duplicarla, y lo consiguió, bajo varias condiciones.
La primera, que la copia se tendría que quedar en España y la segunda, que no podría siquiera tocar el techo de la cueva original, de tal forma que no dañara la conservación de este. Aceptaron, cerraron las manos y unieron fuerzas con la Universidad Complutense, desde la billetera del gobierno español.
En 1962 el proyecto empezó a tener forma, tan fiel que para copiar las pinturas se utilizó el mismo procedimiento que en el paleolítico, es decir, el periodo desde hace unos 2,5 o 3 millones de años con la aparición de los primeros seres humanos y hasta alrededor del año 8000 a. C. con la llegada de la agricultura y la ganadería. Para 1964, en concreto, el 14 de octubre, abrió al público por primera vez.
Horarios y entradas
La réplica de la Cueva de Altamira en Madrid está en la calle de Serrano, 13 dentro del Museo Arqueológico Nacional. La entrada general cuesta 3 euros e incluye el acceso al museo. Se puede adquirir en taquilla a partir de las 9:30 para el mismo día, o con anticipación en el portal del Banco Santander.
Además, es gratis los sábados desde las 14:00 horas y los domingos por la mañana. También es gratuito para menores de 18 años, mayores de 65 y estudiantes acreditados, así como días especiales, por ejemplo, el Día internacional de los Museos (18 de mayo). Abre de martes a sábado de 9:30 a 20:00 horas y domingos o festivos de 9:30 a 15:00 horas, lunes permanece cerrado.
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