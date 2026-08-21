Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violación a su hijaFresnedillas de la OlivaCampos de VallecasHospital Puerta de HierroGetafeCierre Línea 6Juan TamarizMuseo de Pintura de El EscorialEl tiempo
instagramlinkedin

JOYAS ESCONDIDAS DE MADRID

La Cueva de Altamira que se esconde en la calle Serrano: Madrid tiene sus propias pinturas prehistóricas con acceso gratuito

Muy pocos saben que cerca de la Puerta Alcalá también hay pinturas rupestres como las de la cueva cantábrica con sello UNESCO

Neocueva de Altamira en Madrid, el secreto mejor escondido de la calle Serrano

Neocueva de Altamira en Madrid, el secreto mejor escondido de la calle Serrano / Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

La Cueva de Altamira fue incluida en el año 1985 en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO por las pinturas rupestres de tiempos prehistóricos en sus paredes, tan importantes para la historia humana que Madrid ha replicado cada milímetro de este legado con acceso gratuito en horarios específicos y, más recientemente, con realidad virtual.

Es el abrebocas al pasado prehistórico que también descansa en el Museo Arqueológico Nacional, encargado de crear este tesoro que pocos conocen, copia de su gemela que reside en el Museo de Altamira de Cantabria, un desvío de varias horas en tren que igual puede visitar a poco más de 200 metros de la Puerta de Alcalá de Madrid.

De Cantabria a Madrid: así es la Neocueva de Altamira

La Neocueva es una copia exacta de la vida y el arte de cazadores y recolectores de hace 35.000 o 13.000 años cuando habitaban la original, en Cantabria: Altamira. Es una reproducción tridimensional apoyada en las reconstrucciones de técnicas y materiales empleados en época prehistórica.

La réplica de Altamira en Madrid copia con exactitud el patrimonio prehistórico

La réplica de Altamira en Madrid copia con exactitud el patrimonio prehistórico / Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira

A su vez, el vestíbulo recoge restos de su vida cotidiana, entre la fauna, conchas, carbones y utensilios con lo que podían encontrar en su momento, fuera sílex, asta o hueso. Pero los fanáticos del arte, quizá lo más interesante sea que también hay restos de los colorantes y objetos de sus pinturas.

Y es que lo que ahora es el vestíbulo, hace milenios era el epicentro de tareas cotidianas. Por su parte, allí donde apenas llegaba la luz, se tomaban su tiempo para reflexionar y expresar esas ideas u observaciones, en particular, parecen haberle tomado gusto al techo, lleno de bisontes, caballos, ciervos, cabras y misteriosos signos y grabados.

Más allá de las pinturas, también podrá aprender de la vida y ver restos de los tiempos del paleolítico

Más allá de las pinturas, también podrá aprender de la vida y ver restos de los tiempos del paleolítico / Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira

Para algunos, como la UNESCO, se trata de una de las manifestaciones más espectaculares de arte rupestre, los inicios, sin saberlo, de la expresión artística y un paso hacia la civilización. Altamira es todavía más interesante por la calidad de sus pinturas y grabados, así como por la diversidad de técnicas y estilos.

Cómo se hizo la copia

Encontrará la Neocueva en los jardines del museo, el rincón que da a la calle Serrano desde que se erigió en 1964. En realidad, es el fruto del amor, hija del matrimonio Pierschen, alemanes apasionados por las cuevas. Por supuesto, no hay cueva más curiosa que la de Altamira, así que Erich Pietsch pidió permiso al Estado Español para duplicarla, y lo consiguió, bajo varias condiciones.

La primera, que la copia se tendría que quedar en España y la segunda, que no podría siquiera tocar el techo de la cueva original, de tal forma que no dañara la conservación de este. Aceptaron, cerraron las manos y unieron fuerzas con la Universidad Complutense, desde la billetera del gobierno español.

El legado prehistórico de la cueva de Cantabria también se extiende a Madrid

El legado prehistórico de la cueva de Cantabria también se extiende a Madrid / Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira

En 1962 el proyecto empezó a tener forma, tan fiel que para copiar las pinturas se utilizó el mismo procedimiento que en el paleolítico, es decir, el periodo desde hace unos 2,5 o 3 millones de años con la aparición de los primeros seres humanos y hasta alrededor del año 8000 a. C. con la llegada de la agricultura y la ganadería. Para 1964, en concreto, el 14 de octubre, abrió al público por primera vez.

Horarios y entradas

La réplica de la Cueva de Altamira en Madrid está en la calle de Serrano, 13 dentro del Museo Arqueológico Nacional. La entrada general cuesta 3 euros e incluye el acceso al museo. Se puede adquirir en taquilla a partir de las 9:30 para el mismo día, o con anticipación en el portal del Banco Santander.

Noticias relacionadas

Además, es gratis los sábados desde las 14:00 horas y los domingos por la mañana. También es gratuito para menores de 18 años, mayores de 65 y estudiantes acreditados, así como días especiales, por ejemplo, el Día internacional de los Museos (18 de mayo). Abre de martes a sábado de 9:30 a 20:00 horas y domingos o festivos de 9:30 a 15:00 horas, lunes permanece cerrado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  2. El secreto mejor guardado de Juan Tamariz: la insólita biblioteca de magia que levantó en Madrid con una banda de ilusionistas
  3. La mina secreta que Madrid esconde bajo Chamberí: 75 escalones hacia un mundo que no parece la capital
  4. Aparatoso incendio en Majadahonda: tres coches terminan calcinados en plena calle
  5. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
  6. Cercanías Madrid afronta nuevos cortes desde este sábado por las obras en Chamartín, Cercedilla y Atocha
  7. Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas
  8. Los menores de 35 años, los grandes beneficiados por el Plan Vive con tres de cada cuatro viviendas adjudicadas

La Cueva de Altamira que se esconde en la calle Serrano: Madrid tiene sus propias pinturas prehistóricas con acceso gratuito

La Cueva de Altamira que se esconde en la calle Serrano: Madrid tiene sus propias pinturas prehistóricas con acceso gratuito

Las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad de Madrid bajan un 1,4% en julio pese al aumento de los turistas extranjeros

Las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad de Madrid bajan un 1,4% en julio pese al aumento de los turistas extranjeros

El montaje de la 'ciudad' de Shakira para su residencia en Madrid ya está en marcha

El montaje de la 'ciudad' de Shakira para su residencia en Madrid ya está en marcha

Desactivado el nivel 1 en el incendio de Aldea del Fresno, que pasa a situación operativa 0

Desactivado el nivel 1 en el incendio de Aldea del Fresno, que pasa a situación operativa 0

La Línea 6 de Metro de Madrid cierra este fin de semana entre Sainz de Baranda y Laguna: habrá autobuses gratuitos de la EMT

La Línea 6 de Metro de Madrid cierra este fin de semana entre Sainz de Baranda y Laguna: habrá autobuses gratuitos de la EMT

Un hombre de 33 años, herido grave tras una agresión con arma blanca en Alcorcón

Doce años de prisión para un hombre por violar a su hija durante una década: "Un padre no hace eso, me destrozaste la vida"

Doce años de prisión para un hombre por violar a su hija durante una década: "Un padre no hace eso, me destrozaste la vida"

El Madrid medieval que se alimentaba de los campos de Vallecas, Aravaca y Villaverde

El Madrid medieval que se alimentaba de los campos de Vallecas, Aravaca y Villaverde