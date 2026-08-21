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MADRID

La Comunidad crea 1.000 nuevas plazas educativas públicas con el nuevo instituto de Rivas Vaciamadrid

El nuevo centro público, que se llamará Margarita Salas, se inaugurará en septiembre y contará con 1.000 plazas para ESO y Bachillerato en el curso 2026/27

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, visita el nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) Margarita Salas de Rivas Vaciamadrid, que comenzará a funcionar este próximo curso escolar en septiembre.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, visita el nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) Margarita Salas de Rivas Vaciamadrid, que comenzará a funcionar este próximo curso escolar en septiembre. / COMUNIDAD DE MADRID

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Madrid

La Comunidad de Madrid estrenará 1.000 nuevas plazas de Educación Secundaria (ESO) y Bachillerato en Rivas Vaciamadrid en el curso 2026/27, ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha visitado este viernes el nuevo instituto público construido por el Ejecutivo autonómico, el sexto de la localidad, que abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre y llevará el nombre de la investigadora Margarita Salas.

La Consejería de Educación ha destinado 10,3 millones de euros a la construcción de este centro público en una única fase para ampliar la oferta pública de Rivas Vaciamadrid y facilitar la libertad de elección de las familias. Comenzará a funcionar como centro bilingüe con cuatro grupos de ESO y recibirá a alumnos de cinco colegios públicos del municipio, concretamente los CEIP Jarama, Las Cigüeñas, Dulce Chacón, Saramago y José Iturzaeta.

Zarzalejo ha señalado que, con la denominación de este centro, la Comunidad de Madrid rinde homenaje a la científica española Margarita Salas, una de las investigadoras más relevantes de nuestro país, discípula de Severo Ochoa. Pionera en los campos de la bioquímica y la biología molecular, desarrolló gran parte de su trayectoria como profesora vinculada ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

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En esta misma localidad, el Ejecutivo regional también está terminando el colegio público Hispanidad, que añadirá a sus instalaciones 27 aulas de grupo para 675 alumnos, así como cuatro aulas de desdoble, otras cuatro de apoyo, aulas específicas, biblioteca, gimnasio y pista deportiva con una inversión de más de 7,4 millones de euros. Desde 2019 la Comunidad de Madrid ha invertido 32,4 millones en las infraestructuras educativas públicas de Rivas Vaciamadrid, lo que ha permitido sumar 2.600 nuevas plazas en las distintas etapas.

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