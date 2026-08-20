MADRID
Siete líneas de EMT recuperan desde este viernes sus itinerarios habituales en el entorno de Atocha
Los autobuses de las líneas 10, 14, 26, 32, C1, N9 y NC1 vuelven a circular por Atocha con sus itinerarios habituales
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
Madrid
Un total de siete líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) recuperarán desde este viernes sus itinerarios y paradas habituales en el entorno de la estación de Atocha.
En concreto, volverán a circular en sentido plaza del Emperador Carlos V los autobuses de las líneas 10, 14, 26, 32, C1, N9 y NC1, tras la reapertura del paseo de la Infanta Isabel, según ha informado EMT Madrid en una publicación de la red social 'X'.
De este modo, se restablecen definitivamente los recorridos habituales de estas siete líneas tras las afecciones provocadas por los trabajos de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid.
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Estabilizado el incendio de Aldea del Fresno: los evacuados vuelven a casa tras un 'enorme trabajo' contra las llamas
- El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
- El secreto mejor guardado de Juan Tamariz: la insólita biblioteca de magia que levantó en Madrid con una banda de ilusionistas
- Aparatoso incendio en Majadahonda: tres coches terminan calcinados en plena calle
- Javier Rueda, CEO de La Máquina: 'Cuanto más lleno, más pérdida', la frase que explica el gran reto de la hostelería madrileña
- Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas
- Nuevo incendio forestal en Madrid, en directo: despliegan a la UME y confinan Aldea del Fresno y Villamantilla