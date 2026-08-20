Siete líneas de EMT recuperan desde este viernes sus itinerarios habituales en el entorno de Atocha

Un total de siete líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) recuperarán desde este viernes sus itinerarios y paradas habituales en el entorno de la estación de Atocha.

En concreto, volverán a circular en sentido plaza del Emperador Carlos V los autobuses de las líneas 10, 14, 26, 32, C1, N9 y NC1, tras la reapertura del paseo de la Infanta Isabel, según ha informado EMT Madrid en una publicación de la red social 'X'.

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De este modo, se restablecen definitivamente los recorridos habituales de estas siete líneas tras las afecciones provocadas por los trabajos de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid.