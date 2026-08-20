Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Aldea del FresnoKang-In LeeAgresión a transexualMina en ChamberíMujeres medievalesJuan TamarizObras tren Madrid-ZaragozaMuseo de Pintura de El EscorialDía del bao
instagramlinkedin

BALONCESTO

El Real Madrid prescinde de Izan Almansa, que se va a la NCAA

El pívot español y el conjunto blanco han acordado dar por finalizada su etapa como jugador del club y ahora pone rumbo a la Universidad de Gonzaga

Izan Almansa deja el Real Madrid después de un año con muy pocas oportunidades.

Izan Almansa deja el Real Madrid después de un año con muy pocas oportunidades. / ACB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramon Palomar

Ramon Palomar

El Real Madrid e Izan Almansa han acordado dar por finalizada su etapa como jugador del club, en un comunicado que emitió el conjunto blanco este jueves.

El pívot español llegó al cuadro madridista el pasado verano y ha compaginado el equipo de Liga U con el de Liga Endesa, en la que ha disputado 19 encuentros con una media de 5,1 puntos, 2,3 rebotes y 5,8 créditos de valoración de media por partido.

El Real Madrid, en su comunicado, quiso agradecer a Izan Almansa "su compromiso y dedicación durante la temporada en la que ha defendido su camiseta y le desea lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida".

De vuelta a la NCAA

Almansa, ala-pívot internacional de 21 años, había intentando reengancharse al baloncesto europeo de la mano del Real Madrid. Firmó en verano de 2025 después de jugar en el proyecto de formación estadounidense llamado Overtime Elite, en la G-League y también en Australia.

Tampoco se ha asentado de blanco, quizá falto de más oportunidades en un equipo donde la exigencia era máxima. Ahora quiere relanzar su carrera en América y, como se sabía desde hace meses, seguirá jugando en la NCAA, en Gonzaga.

Izan Almansa y Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid

Izan Almansa y Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid / Euroleague

El ala-pívot murciano, uno de los grandes proyectos del baloncesto español, jugará con los Bulldogs, donde militó la temporada pasada el base Mario Saint-Supery, que ha fichado por el Valencia Básket.

Noticias relacionadas

Almansa apenas tuvo protagonismo para Sergio Scariolo en lo importante (la Euroliga), con apenas tres partidos disputados. Pese a la falta de pívots y la lesión de Garuba en semifinales, Izan no disputó ni un minuto en la Final Four. Eso terminó de convencerle. En la Liga Endesa, mientras, si compitió en 19 partidos (5,1 puntos y 2,3 rebotes de media).

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  2. Estabilizado el incendio de Aldea del Fresno: los evacuados vuelven a casa tras un 'enorme trabajo' contra las llamas
  3. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
  4. Aparatoso incendio en Majadahonda: tres coches terminan calcinados en plena calle
  5. El secreto mejor guardado de Juan Tamariz: la insólita biblioteca de magia que levantó en Madrid con una banda de ilusionistas
  6. Javier Rueda, CEO de La Máquina: 'Cuanto más lleno, más pérdida', la frase que explica el gran reto de la hostelería madrileña
  7. Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas
  8. Nuevo incendio forestal en Madrid, en directo: despliegan a la UME y confinan Aldea del Fresno y Villamantilla

Las Ferias y Fiestas de Alcalá ya están aquí: este será el horario definitivo del recinto ferial durante todos los festivos

Las Ferias y Fiestas de Alcalá ya están aquí: este será el horario definitivo del recinto ferial durante todos los festivos

El Real Madrid prescinde de Izan Almansa, que se va a la NCAA

El Real Madrid prescinde de Izan Almansa, que se va a la NCAA

El Rayo vuelve al 'exilio' de Butarque frente a un Alavés lanzado

La Comunidad de Madrid deriva abortos a clínicas privadas al no poder asumirlos la sanidad pública

La Comunidad de Madrid deriva abortos a clínicas privadas al no poder asumirlos la sanidad pública

El coreógrafo de Madonna y 'Emilia Pérez' trae a Arganzuela su nuevo espectáculo hipnótico: revisa las fechas y entradas

El coreógrafo de Madonna y 'Emilia Pérez' trae a Arganzuela su nuevo espectáculo hipnótico: revisa las fechas y entradas

El Getafe abre la puerta de Europa en un Coliseum que quiere volver a hacerse grande

El Getafe abre la puerta de Europa en un Coliseum que quiere volver a hacerse grande

Los vecinos de Carabanchel ya pueden consultar todas las fechas del calendario escolar de Madrid 2026-2027

Los vecinos de Carabanchel ya pueden consultar todas las fechas del calendario escolar de Madrid 2026-2027

El incendio en Aldea del Fresno sigue una evolución "muy favorable" continuando con las tareas de refresco

El incendio en Aldea del Fresno sigue una evolución "muy favorable" continuando con las tareas de refresco