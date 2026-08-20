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LALIGA | RAYO - ALAVÉS (21:00H)

El Rayo vuelve al 'exilio' de Butarque frente a un Alavés lanzado

Gran parte de la afición franjirroja no acudirá al duelo en Leganés como protesta por la gestión de la directiva

Los jugadores del Rayo celebran un gol en el Estadio de Butarque, donde ya tuvieron que jugar la temporada pasada.

Los jugadores del Rayo celebran un gol en el Estadio de Butarque, donde ya tuvieron que jugar la temporada pasada. / AFP7 vía Europa Press

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EFE

Madrid

El Rayo Vallecano recibe este jueves a un Alavés lanzado en este inicio de campeonato liguero tras golear al Getafe y lo hace en el 'exilio' de Butarque, en Leganés, donde no contará con la gran mayoría de su afición, que ha manifestado que no se desplazará para este primer partido de la temporada como local.

La temporada pasada el Rayo ya tuvo que exiliarse a Leganés para el derbi frente al Atlético de Madrid. La afición franjirroja no respondió, ya que sólo 5.335 abonados de los más de doce mil que tiene el Rayo acudieron a Butarque, algo que también ocurrirá mañana, puesto que la Plataforma ADRV, que engloba a la mayoría de peñas, ha manifestado su intención de no acudir en protesta por la gestión del presidente, Raúl Martín Presa.

En otro estadio, con un ambiente enrarecido y con un clima social crispado con la relación rota entre afición y directiva, el Rayo buscará los primeros puntos de la temporada tras la derrota de la primera jornada frente al Sevilla con un penalti en contra en el tiempo añadido. El equipo madrileño volvió a mostrarse vulnerable en defensa recibiendo dos goles frente al Sevilla, como durante la pretemporada, en la que encajó nueve tantos en cuatro encuentros.

Beñat San José, técnico del Rayo, sigue sin contar con un lateral izquierdo puro tras las marchas de Pep Chavarría y 'Pacha' Espino, por lo que es probable que Iván Balliu vuelva a jugar a pierna cambiada por ese costado. El resto del equipo podría ser el mismo que salió de inicio frente al Sevilla con alguna variante en el ataque en función de si el técnico vasco apuesta por Sergio Camello, el brasileño Alemao o el angoleño Randy Nteka para la delantera.

SEVILLA, 15/08/2026.- El colegiado De Burgos Bengoetxea anula el gol de Isi Palazón por falta previa, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Sevilla FC y Rayo Vallecano disputan hoy sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz

SEVILLA, 15/08/2026.- El colegiado De Burgos Bengoetxea anula el gol de Isi Palazón por falta previa, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Sevilla FC y Rayo Vallecano disputan hoy sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz / EFE/ Julio Muñoz

Enfrente está el Deportivo Alavés, que se estrenó en la primera jornada ganando 3-0 al Getafe, en un partido en el que apenas cometieron errores y se mostraron muy superiores. Así, los babazorros viajan con la intención de mantener su tendencia de juego y de presión. Mantener la portería a cero será fundamental para un Alavés que mantendrá el 5-3-2 de la primera mitad ante el Getafe y que maneja varias combinaciones en su ‘once’.

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La gran actuación de Mariano Díaz con un gol y dos asistencias le colocan como firme candidato a ocupar la posición en la delantera junto a Toni Martínez, aunque Lucas Boyé se ha recuperado de sus problemas físicos que ha sufrido los últimos días y que le impidieron entrar en la convocatoria de la jornada inaugural. Además, Mikel Rodríguez también opositó con otro gol para entrar en el equipo principal que comience ante el Rayo Vallecano. En el capítulo de bajas, Facundo Garcés es el único jugador que no podrá estar en el partido ya que continúa con la sanción de la FIFA.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Balliu; Unai López, Valentín; Isi, De Frutos, Álvaro; Cammelo o Alemao.

Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Koski, Tenaglia, Jony, Abde; Blanco, Ibáñez, Denis o Mikel; Mañas o Mariano y Toni Martínez.

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