El Hospital Puerta de Hierro identifica nuevas claves para predecir la respuesta a la inmunoterapia en cáncer de pulmón

El jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana (Idiphisa), Mariano Provencio, ha participado como autor senior en uno de los estudios genómicos más amplios realizados hasta la fecha sobre cáncer de pulmón no microcítico resecable, aquel que puede extirparse por completo mediante cirugía.

El trabajo, publicado en la revista científica Nature, presenta el análisis molecular más amplio realizado hasta ahora en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPCNP) resecable tratados con inmunoterapia perioperatoria, según ha informado el Gobierno regional.

La investigación parte del ensayo internacional de fase III CheckMate 77T, un estudio global, aleatorizado y doble ciego en el que participaron 461 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico resecable. Los participantes recibieron nivolumab combinado con quimioterapia antes de la cirugía y posteriormente nivolumab tras la intervención, o placebo como comparador.

Los investigadores analizaron de forma exhaustiva diferentes biomarcadores genómicos y la evolución del ADN tumoral circulante (ctDNA) con el objetivo de determinar qué pacientes tienen mayores probabilidades de beneficiarse del tratamiento.

El ADN tumoral circulante, predictor de respuesta a la inmunoterapia

Uno de los principales hallazgos del estudio es la identificación del aclaramiento del ADN tumoral circulante antes de la cirugía como uno de los mejores predictores de beneficio clínico.

Los pacientes que consiguieron eliminar el ctDNA de la sangre durante el tratamiento preoperatorio obtuvieron mejores resultados y registraron una supervivencia libre de eventos más prolongada.

En concreto, la mitad de los pacientes tratados con nivolumab que alcanzaron este aclaramiento lograron una respuesta patológica completa, mientras que ninguno de los pacientes en los que persistió el ctDNA consiguió esa respuesta.

Además, los pacientes tratados con inmunoterapia con nivolumab presentaron menores tasas de enfermedad residual molecular después de la cirugía, un factor estrechamente relacionado con el riesgo de recaída del cáncer.

Biomarcadores para personalizar el tratamiento del cáncer de pulmón

El estudio también evaluó múltiples alteraciones genómicas tumorales tradicionalmente asociadas con un peor pronóstico y analizó su influencia sobre la respuesta al tratamiento.

Mediante modelos avanzados de aprendizaje automático, los investigadores identificaron varios factores relacionados con una supervivencia más prolongada, entre ellos el aclaramiento prequirúrgico del ctDNA, la respuesta patológica completa y el tratamiento con nivolumab.

El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y el cáncer de pulmón no microcítico representa alrededor del 85% de los casos. Pese a los avances terapéuticos, una parte de los pacientes vuelve a desarrollar la enfermedad después de la cirugía, por lo que resulta clave disponer de herramientas capaces de identificar de forma temprana el riesgo de recaída y orientar el tratamiento.

Provencio ha destacado que los resultados suponen un avance para comprender mejor los mecanismos biológicos que determinan la respuesta a la inmunoterapia y avanzar hacia tratamientos contra el cáncer de pulmón más personalizados y eficaces.

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"La posibilidad de utilizar biomarcadores moleculares dinámicos, obtenidos mediante un simple análisis de sangre, podría permitir en el futuro adaptar las decisiones terapéuticas a las características específicas de cada paciente", ha señalado el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Puerta de Hierro.