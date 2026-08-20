Óscar López pide la dimisión de Ayuso, a la que acusa de intentar conseguir una residencia oficial "a la chita callando"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha vuelto a exigir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quien ha lanzado que se estaría mudando al ático adquirido por el Ejecutivo autonómico en Chamberí si no la hubieran "pillado" "a la chita callando y a escondidas" .

"¿Qué hubiera pasado si un periódico no hubiera destapado este caso? Seguramente hoy ese piso seguiría en posesión de la Comunidad de Madrid. Seguramente la señora Ayuso estaría haciendo la mudanza a ese ático de lujo y no a este piso de Puerta de Hierro", ha afirmado López en una entrevista con 'TVE' tras conocerse por prensa la que podría ser la nueva residencia de la mandataria regional. Cree López que "el problema es que la han pillado", para acusar a a Ayuso de intentar disponer de una residencia oficial sufragada con fondos públicos "a la chita callando y a escondidas".

El líder de los socialistas madrileños se ha referido así al ático adquirido por el Ejecutivo autonómico situado en el paseo del General Martínez Campos que Planifica Madrid ha sacado a la venta posteriormente por un precio de salida de 6,7 millones de euros -junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía- para "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste. Según explicó el Gobierno regional, estaba previsto que el inmueble sirviera como despacho temporal de Ayuso durante unas obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica. Ayuso ha negado recientemente que el ático estuviera destinado a convertirse en su residencia oficial y ha afirmado que sería "poco inteligente" buscarle una vivienda que no podría "esconder".

López exige la dimisión de Ayuso

El secretario general del PSOE-M ha vuelto a exigir la dimisión de Ayuso por considerar que ha confundido "lo público con lo privado" y ha actuado como si la Comunidad de Madrid fuese "su cortijo". "Si la señora Ayuso tuviera un mínimo de decencia debería estar dimitiendo ya. Pero, como no lo va a hacer, va a tener que ser la Justicia y los votos lo que le paren los pies", ha manifestado.

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A su juicio, la presidenta autonómica ha entendido que está "por encima del bien y del mal" y que tiene derecho a que los madrileños financien "su vivienda, los viajes y hasta la residencia en verano". "Eso es lo que entiende la señora Ayuso y encima a la chita callando, a escondidas y, según entendemos, de forma ilegal", ha añadido. La adquisición del ático está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid tras recibir varias denuncias, incluida la presentada por el PSOE-M.