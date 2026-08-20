El Museo de Pintura de San Lorenzo de El Escorial ultima su reapertura tras una gran rehabilitación: nueve salas y 20 obras inéditas

El Museo de Pintura del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial reabre sus puertas tras una profunda rehabilitación que renueva tanto su discurso expositivo como su museografía. La nueva instalación, que ha contado con financiación de fondos europeos, se articula en nueve salas en las que se muestra una parte destacada de la colección pictórica conservada en la institución. Por el momento, se desconoce la fecha exacta en la que abrirá sus puertas, pero Patrimonio Nacional ya ha anunciado una cuenta atrás.

La principal transformación está en la forma de contar esa colección. El recorrido se organiza ahora poniendo el foco en el mecenazgo de los distintos monarcas y en sus preferencias artísticas, comenzando por Felipe II, fundador del monasterio y responsable de reunir allí algunas de las pinturas religiosas más relevantes de su colección. El origen de la colección se remonta al siglo XVI con el rey Felipe II, quien reunió obras maestras de artistas europeos. No obstante, en el XVII, Felipe IV y Diego Velázquez ampliaron y reorganizaron estas piezas religiosas en las salas capitulares

El Patio de los Evangelistas del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial ha abierto tras la restauración integral. / PATRIMONIO NACIONAL

“La novedad es que hemos planteado el discurso expositivo de una forma totalmente distinta”, relata Carmen García-Frías, conservadora, en un vídeo publicado en X. La renovación permitirá, además, sacar a la luz piezas que hasta ahora permanecían fuera del recorrido. “Son casi 20 obras inéditas que se encontraban no a la vista del público”, añade García-Frías. Por sus salas han pasado lienzos de El Bosco, Michael Coxcie, Tiziano, Tintoretto, José de Ribera y Francisco de Zurbarán, entre otros.

Entre las piezas que ocuparán un lugar destacado figura El Calvario, de Rogier van der Weyden, una de las grandes obras vinculadas históricamente a El Escorial. El nuevo museo ha incorporado también pinturas relacionadas con el retablo mayor de la basílica y ha modernizado las condiciones de exposición y conservación de la colección.

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'El Calvario', de Rogier van der Weyden. / ARCHIVO

“Lo que se pretende es saber las preferencias, los gustos y los intereses que tenía cada rey”, apunta la conservadora. Una nueva lectura para una pinacoteca que, instalada desde 1963 en dependencias del antiguo Palacio de Verano de Felipe II, vuelve a abrirse al público con una presentación renovada de uno de los grandes conjuntos pictóricos de Patrimonio Nacional.