Muere un hombre de 74 años tras ser atropellado en la avenida de América

Un hombre de 74 años ha fallecido este miércoles por la noche después de ser atropellado por un turismo cuando cruzaba la avenida de América, en Madrid, por una zona no habilitada para el paso de peatones, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente se produjo alrededor de las 23:00 horas a la altura del número 4 de la avenida de América, donde el hombre fue alcanzado por un vehículo que circulaba por la vía. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad y terminó entrando en parada cardiorrespiratoria.

Los equipos de Samur-Protección Civil desplazados hasta el lugar comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que se prolongaron durante aproximadamente 40 minutos. Pese a los esfuerzos de los sanitarios, finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. Un psicólogo de Samur-Protección Civil atendió al conductor del turismo después del accidente, mientras los servicios de emergencia completaban su intervención en el lugar.

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La Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello y de la elaboración del correspondiente atestado.