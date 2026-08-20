SUCESO
Muere atropellado un hombre de unos 65 años en la M-506 a la altura de Pinto
La Guardia Civil investiga las circunstancias del atropello mortal
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Madrid
Un hombre de unos 65 años ha fallecido durante la madrugada de este jueves, 20 de agosto, tras ser atropellado en la carretera M-506, a la altura del kilómetro 25, en el término municipal de Pinto.
El hombre sufrió politraumatismos como consecuencia del atropello que finalmente le causaron la muerte. El Summa 112 ha confirmado el fallecimiento de la víctima.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello y determinar cómo ocurrió el suceso.
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