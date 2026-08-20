Mourinho se entrega a Bernardo Silva, el jugador más "guardiolista"

Mourinho no quiere darle más vueltas al fracaso del fichaje de Rodri. Defiende que el Real Madrid hizo todo lo que pudo: contactó con el jugador, pero uno de los pilares del Manchester City de Guardiola decidió abandonar el Etihad cuando se marchó el maestro. Y siguió sus pasos al enrolarse en el Barça. Ahora, el técnico portugués se entrega al alumno más aventajado de Pep. No le duelen prendas en reconocerlo, porque negar la huella de Guardiola en Bernardo Silva sería engañarse.

El futbolista más utilizado por Guardiola

"Pienso que es un jugador de Guardiola, uno de esos futbolistas de los que se enamoró Pep. Y, para Pep, enamorarse de un jugador significa mucho, porque siempre ha trabajado con los mejores del mundo", analizó el luso en la segunda parte de la entrevista con El Chiringuito. Una afirmación en la que, entre el respeto, asoma también el chascarrillo. "Los mejores del mundo", recuperando el manido mantra de que el catalán solo ha entrenado a superequipos, a diferencia de técnicos como el propio Mourinho, que también han bajado al barro.

Bernardo Silva firma su contrato con el Real Madrid junto a Florentino Pérez / REAL MADRID

Por su versatilidad y veteranía, Bernardo Silva parte con ventaja respecto al resto. La primera característica la perfeccionó durante su trabajo con Guardiola. El portugués llegó al City en 2017, una temporada después que el de Santpedor. A lo largo de nueve cursos, disputó 460 partidos, en los que marcó 76 goles, repartió 75 asistencias y conquistó 20 títulos. Pero el dato que mejor mide su relación con el técnico es otro: ningún futbolista ha sido utilizado más veces por Pep durante su carrera.

Guardiola encontró en Bernardo un jugador capaz de interpretar y ejecutar casi cualquier función. Lo utilizó como extremo derecho, interior, mediapunta, falso nueve, mediocentro e incluso como lateral en situaciones puntuales. Su inteligencia le permitía ocupar distintas posiciones sin romper la estructura colectiva, que es precisamente lo que Mourinho les pide a sus jugadores en el nuevo Real Madrid.

Mourinho, clave en su decisión

El propio Bernardo reconoció la magnitud de esa influencia cuando se despidió del City. "Cambió mi forma de ver el fútbol", aseguró después de conquistar la FA Cup. El portugués recordó que había pasado el 80% de su carrera a las órdenes de Guardiola y atribuyó al técnico gran parte de los éxitos alcanzados en Manchester. Una relación construida entre triunfos, exigencia y también frustraciones, según explicó en su despedida.

Bernardo Silva, durante un partido de esta pretemporada con el Real Madrid. / MIGUEL RIOPA / AFP

Guardiola le ha devuelto todos y cada uno de esos elogios, incluso cuando fue preguntado por su llegada al Real Madrid, después de que el Barça y el Atlético también estuvieran al acecho. "Se adapta a cualquier lado, es demasiado bueno", afirmó sobre un futbolista al que había definido en numerosas ocasiones como insustituible. Mourinho ha heredado ahora al jugador que mejor comprendió el fútbol de su rival.

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Bernardo Silva también se ha entregado al de Setúbal durante sus primeros días. Mourinho, como antes Guardiola, fue decisivo para convencerlo de sumarse al Real Madrid. El club ha querido convertir su decisión en un relato contrapuesto a la elección de Rodri por el Barça. Dos hijos de la misma cuna que ahora serán rivales. "Es un jugador tremendo", resume Mourinho. Dentro de su idea de una plantilla corta, siempre lo señalará a él —el más "guardiolista" de sus jugadores— como ejemplo.

Fuente: Sport