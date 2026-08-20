Máximas de 30ºC: Madrid da un vuelco al tiempo fresco con mínimas de 17ºC sin lluvia, según la Aemet

Los bochornos más sofocantes tienen sus días contados en Madrid. Este jueves ya inaugura el lento descenso de temperaturas, que será seguido por un viernes muy similar, aunque las mínimas descenderán hasta, de media, 17ºC. Sin avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será un día seco con máximas de 30ºC.

Viernes seco

El cielo tendrá intervalos nubosos, con nubosidad de evolución por la tarde que será más abundante en la Sierra, donde la Aemet no descarta posibles chubascos dispersos durante las horas centrales.

El mediodía estará particularmente nuboso, pero a nivel general no lloverá este viernes. Un día después, este sábado la probabilidad sube al 5%, pero no es un monto significativo.

Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días / Aemet

El domingo clausurará el fin de semana con 10% de posibilidades de precipitaciones durante la mañana, mientras que por la tarde aumenta a 35%, aunque el valor más alto se lo queda el próximo lunes con 70%, una lluvia más que asegurada.

En cuanto al viento, estará flojo de dirección variable, con predominio del suroeste en las horas centrales y virando a nordeste a partir de la tarde, alcanzando los 30 km/h en el tramo después de las 18:00 y antes de medianoche, aunque esta velocidad se extiende a las primeras horas de este sábado.

Mínimas en descenso y máximas sin cambios

Las temperaturas mínimas tendrán un ligero descenso, que será más acusado en la mitad sur. En este sentido, Collado Villalba tendrá el registro más bajo, de 15ºC, muy por detrás de otros municipios, como Navalcarnero o Alcalá de Henares, que lo harán hasta los 17ºC.

También hay aquellos que suben más, sin superar los 20ºC. Tal es el caso de Aranjuez y Getafe con 18ºC, así como el de Madrid capital con 19ºC.

Estos valores se empezarán a sentir desde la madrugada, especialmente a partir de las 5:00 horas, incluso seguirán en el aire hasta las 10:00 horas, cuando el aumento natural de los termómetros será más notable a medida que se acerca la tarde.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este viernes / Aemet

Las horas más calurosas serán entre las 16:00 y 18:00 horas, sin llegar a superar los 30ºC, ya que las máximas estarán sin cambios. Los municipios que se salen de la norma son Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y Navalcarnero, pero todos suben hasta apenas los 31ºC.

Próximos días igual de frescos

Si bien este sábado y domingo, las máximas suben a 33ºC, alargando la sensación de que todavía no se ha superado el verano, también mantienen mínimas relativamente bajas, de 19ºC y 20ºC, respectivamente.

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Además, es lo más que su subirán los termómetros los próximos días. Quizá por la casi certera lluvia del próximo lunes 24 de agosto, la semana comenzará con máxima de 27ºC, cifra cercana al 28ºC que se tiene previsto para el día siguiente, martes, cuando la mínima bajará a los 17ºC.