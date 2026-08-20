Homely Capital amplía su presencia en Tirso de Molina con un segundo proyecto hotelero en Madrid

Homely Capital desarrollará un nuevo proyecto hotelero en la Plaza de Tirso de Molina, en el centro histórico de Madrid, con la rehabilitación integral de un edificio de aproximadamente 2.100 metros cuadrados que se transformará en un hotel boutique de 54 habitaciones.

La operación supone la segunda intervención de Homely Capital en este entorno, después del inicio de la rehabilitación del edificio situado en Doctor Cortezo 15, adquirido a la firma Impar Capital. La compañía enmarca esta segunda inversión en su estrategia de inversión 'value add', centrada en identificar oportunidades inmobiliarias en enclaves con potencial de transformación y creación de valor.

El proyecto contempla la preservación de los elementos protegidos de la arquitectura del edificio, que contará además con un espacio comercial en planta baja destinado a restauración o cafetería premium.

El futuro establecimiento ha sido concebido como un hotel alineado con las nuevas tendencias del turismo urbano y con la creciente demanda de alojamientos regulados en ubicaciones estratégicas del centro de Madrid. La propuesta busca combinar la recuperación del edificio con una oferta orientada a un viajero que valora la ubicación, el diseño y la conexión con la ciudad.

El proyecto coincide con la transformación urbana que está experimentando la Plaza de Tirso de Molina. La remodelación impulsada por el Ayuntamiento de Madrid, con una inversión cercana a los 3 millones de euros, contempla la renovación del espacio público, nuevas zonas verdes, mejoras de accesibilidad, renovación del mobiliario urbano y modernización de las infraestructuras.

La actuación mejorará también la conexión de la plaza con algunos de los principales polos turísticos y culturales del centro de Madrid, como Plaza Mayor, Puerta del Sol, La Latina y Lavapiés.

El edificio cuenta con implantación urbanística de uso terciario en su clase de hospedaje, lo que permite su explotación hotelera en régimen de edificio completo conforme al planeamiento vigente. Esta condición, según Homely Capital, adquiere especial relevancia en el centro de Madrid, donde el desarrollo de nueva oferta hotelera afronta mayores restricciones y la regulación de las viviendas de uso turístico se ha endurecido.

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El cofundador de Homely Capital, Amadeo Navarro, ha señalado que el objetivo es "transformar el edificio preservando su carácter" y contribuir a la nueva etapa de la Plaza de Tirso de Molina. Según Navarro, esta segunda operación confirma la convicción de la compañía sobre "el potencial de transformación de este entorno" y su capacidad para identificar activos donde una intervención pueda generar valor e impacto positivo para la ciudad y sus inversores.