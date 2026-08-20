LUCHA CONTRA EL FUEGO
El incendio en Aldea del Fresno sigue una evolución "muy favorable" continuando con las tareas de refresco
La Comunidad de Madrid mantiene la situación operativa 1 del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales
EP
El incendio forestal en Aldea del Fresno sigue una evolución "muy favorable" continuando a lo largo de la mañana de este jueves con las tareas de refresco y de remate del perímetro, donde ya se han quemado aproximadamente unas 300 hectáreas, han informado desde los servicios de Emergencias de 112 Comunidad de Madrid.
Con las condiciones favorables de viento y temperatura que se registrarán a lo largo de la jornada esperan consolidar el resto del perímetro y evitar que se escape de ahí. La evolución favorable hace que se mantega la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (Infoma).
En la zona trabajan una decena de dotaciones terrestres, entre bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos forestales, agentes forestales de la Comunidad y vehículos de Jefatura. Se han incorporado dos vehículos aéreos en rotación, a los que se unirán otros a lo largo de la tarde. Los servicios de emergencias también cuentan con una máquina bulldozer, a la que se va a unir una segunda para poder consolidar el resto del perímetro que no se pudo acometer en la jornada de ayer.
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