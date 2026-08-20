El incendio en Aldea del Fresno sigue una evolución "muy favorable" continuando con las tareas de refresco

El incendio forestal en Aldea del Fresno sigue una evolución "muy favorable" continuando a lo largo de la mañana de este jueves con las tareas de refresco y de remate del perímetro, donde ya se han quemado aproximadamente unas 300 hectáreas, han informado desde los servicios de Emergencias de 112 Comunidad de Madrid.

Con las condiciones favorables de viento y temperatura que se registrarán a lo largo de la jornada esperan consolidar el resto del perímetro y evitar que se escape de ahí. La evolución favorable hace que se mantega la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (Infoma).

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En la zona trabajan una decena de dotaciones terrestres, entre bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos forestales, agentes forestales de la Comunidad y vehículos de Jefatura. Se han incorporado dos vehículos aéreos en rotación, a los que se unirán otros a lo largo de la tarde. Los servicios de emergencias también cuentan con una máquina bulldozer, a la que se va a unir una segunda para poder consolidar el resto del perímetro que no se pudo acometer en la jornada de ayer.