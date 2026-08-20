SANIDAD
El Hospital Severo Ochoa reforma su bloque obstétrico con una inversión de 400.000 euros
El nuevo quirófano, de 53 metros cuadrados, duplica el tamaño del anterior y está dotado de tecnología de vanguardia para mejorar la atención al nacimiento
EFE
El Hospital Universitario Severo Ochoa de la Comunidad de Madrid, ubicado en Leganés, ha culminado la reforma integral de su bloque obstétrico tras una inversión del Ejecutivo autonómico superior a los 400.000 euros.
Esta reforma supone una modernización de las instalaciones y reorganizar por completo los circuitos asistenciales para mejorar la atención a madres, recién nacidos y familias y las condiciones de trabajo de los profesionales, según ha trasladado la Comunidad de Madrid en un comunicado.
Este recurso de la sanidad pública madrileña incorpora, desde el pasado mes de marzo un nuevo quirófano dotado de tecnología de vanguardia, de 53 metros cuadrados, el doble que el anterior, lo que facilita el trabajo coordinado de los equipos de Obstetricia, Anestesia y Neonatología y permite, además, la presencia de un acompañante durante los partos. Tiene, además, espacio para una cuna de reanimación neonatal cerca de la madre, de manera que la atención inicial al recién nacido pueda realizarse dentro del propio quirófano lo que favorece el contacto precoz entre ambos, reforzando el modelo de humanización de la asistencia al nacimiento.
La sala, dotada con un control de presiones, cuenta con una nueva red eléctrica con transformador de aislamiento, un nuevo sistema de iluminación óptimo para las intervenciones, red de gases medicinales y una columna de anestesia. Estas actuaciones incrementan la seguridad clínica, mejoran las condiciones de trabajo de los profesionales y adecuan las instalaciones a las necesidades actuales de la actividad quirúrgica obstétrica.
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