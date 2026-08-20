El Getafe abre la puerta de Europa en un Coliseum que quiere volver a hacerse grande

Lo que se ganó en toda una temporada puede perderse en apenas 180 minutos. Eso piensa el Getafe CF, que conquistó su derecho a volver a mirar hacia Europa y ahora deberá defenderlo en apenas dos partidos. El séptimo puesto logrado el pasado curso colocó al equipo de José Bordalás a las puertas de la fase liga de la Conference League, pero entre el premio y su disfrute todavía aparece un obstáculo de considerable tamaño: el Partizan de Belgrado, que visita este jueves el Coliseum a partir de las 21:00 horas para disputar el primer capítulo de una eliminatoria de 'playoff' que se resolverá una semana después en Serbia.

La cita devuelve al conjunto madrileño al escaparate continental seis años después de aquella Europa League 2019-20 en la que llegó hasta los octavos de final. El Getafe superó entonces una fase de grupos compartida con Basilea, Trabzonspor y Krasnodar y firmó después una de las noches más recordadas de su historia reciente al eliminar al Ajax, antes de despedirse frente al Inter de Milán en el partido único disputado en Alemania por las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia. Desde entonces, Europa se había convertido en un recuerdo cada vez más lejano hasta que la regularidad del curso pasado permitió recuperarla. El equipo terminó séptimo con 51 puntos y construyó buena parte de su éxito desde una solidez defensiva que volvió a identificar a los conjuntos de Bordalás: únicamente Real Madrid y Barcelona recibieron menos goles en Liga. Esa consistencia será nuevamente imprescindible ante un adversario que acumula más kilómetros competitivos a estas alturas del verano y que sabe desenvolverse en eliminatorias de este tipo.

La ventaja para el Getafe es que el primer movimiento podrá realizarlo delante de su afición. La desventaja, que cualquier cuenta que deje pendiente deberá resolverla en Belgrado, uno de esos escenarios donde el ambiente acostumbra a elevar varios grados la dificultad de una noche europea. Por eso, el encuentro del Coliseum adquiere una importancia especial, porque los azulones necesitan imponer su ritmo, minimizar riesgos y, si encuentran la oportunidad, viajar a Serbia con una diferencia que les permita gestionar el partido de vuelta con algo más de margen.

El regreso continental coincidirá además con una imagen poco habitual del estadio, inmerso en una remodelación que continuará durante los próximos meses. Las nuevas estructuras ya son visibles en distintas zonas del recinto, mientras la Tribuna Principal sigue concentrando buena parte de los trabajos y ha obligado a modificar espacios internos. El fútbol europeo volverá así a Getafe entre grúas y cambios, una fotografía que encaja también con la situación de una plantilla que todavía trata de adquirir su forma definitiva.

José Bordalás da instrucciones en un partido del Getafe. / Europa Press

Los fichajes, a escena

El mercado ha alterado varias de las piezas que sostuvieron al equipo durante los últimos años, especialmente en una zona central del campo que ha perdido futbolistas de peso como Mauro Arambarri y Luis Milla. También se marcharon Juan Iglesias y Domingos Duarte, mientras que la dirección deportiva ha incorporado numerosos nombres con la intención de renovar recursos sin modificar la esencia competitiva que Bordalás pretende conservar.

Ramón Terrats, Johan Mojica, Enes Ünal, Saba Sazonov, Orel Mangala, Andrés García, Jean-Yves Valou y Franco Serrano forman parte de esa renovación, a la que se suman Martín Satriano, Zaid Romero, Mario Martín y Sebastián Boselli, futbolistas que ya conocían el club después de haber militado como cedidos durante la pasada temporada. El técnico dispone, por tanto, de un grupo más amplio, aunque todavía necesita tiempo para ajustar automatismos, distribuir jerarquías y encontrar las asociaciones que permitan al equipo rendir desde el inicio.

Ese proceso quedó expuesto en el estreno liguero frente al Deportivo Alavés, que castigó al Getafe con un 3-0 en un encuentro condicionado desde la primera mitad por la expulsión de Kiko Femenía. El tropiezo prolongó las dudas de una pretemporada irregular, en la que los madrileños alternaron victorias ante Reading y Tenerife con derrotas frente al Atlético de Madrid y el Mónaco, además de empates contra Tottenham y Valladolid.

El lateral del Getafe Kiko Femenía ve una tarjeta roja durante el primer partido de LaLiga contra el Alavés. / EFE/ L. Rico

Europa, sin embargo, ofrece una oportunidad inmediata para cambiar el estado de ánimo. Bordalás ha subrayado durante las horas previas la trascendencia de una eliminatoria que resume buena parte del trabajo realizado durante el curso anterior y en la que no habrá margen para recuperar posteriormente lo perdido. El entrenador tampoco podrá disponer de Christantus Uche ni de Juanmi Jiménez, ambos lesionados, aunque mantiene suficientes variantes ofensivas como para plantear un encuentro con mayor presencia cerca del área rival. La posibilidad de juntar a dos delanteros gana enteros para una noche en la que el Getafe necesitará convertir su intensidad en ocasiones claras. Martín Satriano, Borja Mayoral y Enes Ünal ofrecen perfiles distintos para formar el ataque, y elegir correctamente la combinación puede resultar decisivo frente a un rival que ha demostrado una notable capacidad para proteger su portería durante las rondas anteriores.

Un Partizan con mejor pulso en Europa que en su campeonato

El Partizan llega al Coliseum ofreciendo dos versiones casi opuestas en este comienzo de temporada. Su arranque en la competición doméstica ha sido decepcionante, con solo cuatro puntos después de cuatro jornadas y dos derrotas consecutivas, pero su comportamiento continental ha resultado mucho más convincente.

El conjunto dirigido por Sasa Ilic ha tenido que recorrer un camino más largo para alcanzar este 'playoff' y esa experiencia reciente supone una de sus principales ventajas. Primero dejó atrás al UNA Strassen de Luxemburgo y posteriormente superó al Tobol kazajo, con un balance conjunto de diez tantos anotados y únicamente uno recibido en los cuatro encuentros, cifras que reflejan su capacidad para aprovechar los espacios y competir con paciencia cuando la eliminatoria lo exige.

El Partizan ha reforzado además su plantilla con Nikola Cumic e Igor Miladinovic, ambos disponibles para el compromiso europeo, mientras que Ognjen Ugresic y Milan Aleksic han recuperado protagonismo después de superar sus respectivos problemas físicos. Entre sus principales amenazas aparece Ibrahim Zubairu, que ha comenzado el curso con tres goles, además del desequilibrio de Demba Seck y la calidad de Milan Vukotic para conectar el centro del campo con las posiciones ofensivas.

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El partido tendrá también un componente sentimental para Stefan Mitrovic, que volverá a un estadio que conoce bien después de defender la camiseta azulona durante dos temporadas y media entre 2021 y 2024. Su experiencia en el fútbol español puede aportar información útil a un Partizán cuyo primer objetivo será contener el empuje inicial del Getafe y conservar abierta la eliminatoria para decidirla ante su público. Ese es precisamente el escenario que los madrileños quieren evitar. La noche del Coliseum no entregará todavía ningún billete, pero puede determinar las condiciones con las que ambos equipos afronten el desenlace en Belgrado. Después de seis años sin fútbol continental, el Getafe tiene por fin Europa otra vez delante y no quiere que el reencuentro se reduzca a dos partidos: el verdadero objetivo comienza al otro lado de estos 180 minutos.