Detenido en Majadahonda por robar en ocho coches con un inhibidor de frecuencia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de ocho robos con fuerza cometidos en el interior de vehículos estacionados en zonas comerciales de Majadahonda, donde habría sustraído efectos y dispositivos electrónicos valorados en más de 7.800 euros, además de varias tarjetas bancarias que posteriormente utilizó para realizar compras fraudulentas.

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, el sospechoso actuaba a plena luz del día y empleaba un inhibidor de frecuencia de fabricación propia con el que presuntamente neutralizaba los sistemas de cierre centralizado de los vehículos, lo que le permitía acceder a su interior sin provocar daños visibles en las cerraduras. Una vez dentro de los coches, el hombre se apoderaba de todo tipo de objetos, principalmente dispositivos electrónicos y otros efectos de valor, además de tarjetas bancarias que, según los investigadores, utilizaba posteriormente para efectuar pagos y compras de manera fraudulenta.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los estacionamientos de las superficies comerciales permitieron a los agentes determinar el modo de actuación del sospechoso, que cometía los robos sin ocultar su rostro y aprovechaba los momentos en los que los propietarios se alejaban de sus vehículos.

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La investigación permitió finalmente identificar y detener al hombre el pasado 14 de agosto, y los agentes le atribuyen un total de 16 delitos: ocho robos con fuerza en el interior de vehículos, dos delitos de estafa relacionados con el uso de las tarjetas bancarias sustraídas y otros seis delitos contra la seguridad vial por conducir pese a tener retirado judicialmente el permiso de conducción. El detenido, que según la Guardia Civil cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares, ha sido puesto a disposición judicial, mientras que la investigación permanece abierta y los agentes no descartan que puedan aparecer nuevas denuncias relacionadas con su actividad.