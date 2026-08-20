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RESTAURANTES MADRID

Nuevo buffet de comida venezolana en Madrid por menos de 15 euros: donarán un euro de cada menú vendido para ayudar a las víctimas del terremoto

Los venezolanos en Madrid podrán redescubrir un restaurante a pocos pasos de Gran Vía que ya lleva cocinando al estilo más casero casi 10 años, ahora, con barra libre

A pocos pasos de Gran Vía se encuentra este buffet de comida casera venezolana con menú por menos de 15 euros

A pocos pasos de Gran Vía se encuentra este buffet de comida casera venezolana con menú por menos de 15 euros / Tripadvisor

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Aunque el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado julio sucedió al otro lado del Atlántico, los venezolanos en Madrid también lo han sentido a su manera, entre la inmediata preocupación por sus familiares y la necesidad de ayudar desde la distancia, volvieron los antojos por arepas, tequeños y empanadas que ahora podrán saciar en este nuevo buffet.

Comida venezolana casera ilimitada por menos de 15 euros en Gran Vía

En Madrid la comida venezolana no es extraña de encontrar, especialmente las arepas rellenas de reina pepiada o tequeños en algunas cafeterías afortunadas. Más raros son sus tradicionales patacones o su estilo de empanadas, pero todos estos platos hacen parte del menú de Apartaco.

Comida caera venezolana ilimitada por menos de 15 euros en Apartaco, Madrid

Comida caera venezolana ilimitada por menos de 15 euros en Apartaco, Madrid / Tripadvisor

Ubicado en una de las calles más transitadas por castizos y turistas, a dos pasos de Gran Vía, el buffet cuesta menos 15 euros. Hay quien prefiere ir a comer, para sacerle el mejor provecho a la barra ilimitada, otros, aseguran que se disfruta mejor en la cena.

La única diferencia en el precio está en el día que vaya: si es de lunes a viernes le costará 14,90 euros, pero si va sábados, domingos y noches (20:00 a 22:30 horas), la tarifa sube a los 17.90 euros. A su vez, el horario de mediodía comprende entre las 13:00 y 16:00 horas.

En realidad, los venezolanos ya conocían Apartaco, que primero abrió sus puertas de su local en Gran Vía en 2017. El chef Leonardo Araujo y su esposa, Ivanhova Humpierres han convertido este viejo amigo en un buffet de la misma cocina casera.

Fachada de Apartaco en su local a pocos pasos de Gran Vía

Fachada de Apartaco en su local a pocos pasos de Gran Vía / Tripadvisor

Donación a víctimas por el terremoto

Los responsables de Apartaco donarán un euro de cada menú vendido a la Fundación Meals4Hope, que está trabajando en diferentes puntos de Venezuela para dotar de insumos básicos ante la catástrofe provocada por el terremoto de hace más de dos meses, especialmente en Caracas, el cercano estado de La Guaira y zonas de la costa central.

Se trata de una organización sin ánimo de lucro que implementó sus primeras campañas en Bolívar y Anzoátegui (zona centroriental y sur de Venezuela), por lo que acostumbra colaborar con líderes locales para asegurar que la ayuda sea efectiva. Tras la catástrofe del terremoto, gestiona suministros de rescate, alimentos y material médico en zonas afectadas.

Noticias relacionadas

Se creó en 2016, cuando la crisis humanitaria en Venezuela ya era más que notable, y desde entonces desarrolla programas comunitarios de alimentación, recuperación nutricional y fortalecimiento de la mujer en comunidades vulnerables en varios estados, a través de campañas como 'Plato Sonrisa'.

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