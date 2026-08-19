Solo por una noche: las canciones más emblemáticas de musicales como Los Miserables o Wicked comparten escenario en Teatro La Latina

Este octubre, Teatro La Latina acogerá las canciones más icónicas de musicales como Los Miserables o Wicked, grandes íconos de esta forma teatral que recuperará la nostalgia de los fanáticos más acérrimos que tampoco desaprovechan la gran oferta que tiene Madrid.

De Los Miserables a Wicked: Una Noche de Musicales en Teatro La Latina

La propuesta vino a manos de Musicales Junior con la idea de subir al escenario los grandes éxitos del teatro a través de diferentes títulos que, sin embargo, todavía no han revelado más allá de las siluetas del póster profesional, en el que se ve a la bruja de Wicked y el niño de Los Miserables.

Póster promocional de la Noche de musicales en Teatro La Latina / Teatro La Latina

También se ven pistas a Moulin Rouge, El fantasma de la Ópera, Billy Elliot y Anastasia, pero de momento son especulaciones. La confirmación tendrá que esperar hasta el 19 de octubre a las 19:30, la única función confirmada con entradas desde 23 hasta 30 euros a través de su página web.

La dirección está a cargo de Sergio Aguado y Carlos C. Insuela, bajo la colaboración especial de un amplio elenco de intérpretes vinculados al teatro musical, como Rubén Yuste, veterano de los musicales gracias a que por sus manos han pasado las producciones de Mamma Mia!, El Jovencito Frankenstein, Bailo Bailo, Los Miserables, y La Bella y la Bestia

De la misma forma, colaboran Cristina Picos, quien también se subió al escenario con Tick, Tick... Boom!, Pitu Manubens, parte del elenco de Aladdín y fue Tina, en el musical de Tina Turner, Carlos Solano, Quique Niza, a quien algunos recordarán como Danny Zuko en la última versión madrileña de Grease, Elvira Santa María, Elsa Ruiz Monleón, Iván Clemente, Agustina Berenguer, Camino Moreno y Noelia Marló, quien ha participado en otros musicales como la adaptación de Ghost.

Madrid, la otra Broadway: SIX, Moulin Rouge!, Cabaret, y más

La fortuna de Madrid es que muy rara vez hay últimas oportunidades para nada. Después de esta noche, podrá seguir disfrutando de las canciones de Wicked, que se seguirá presentando en el Nuevo Teatro Alcalá y lo mismo hará Los Miserables en el Teatro Apolo.

Asimismo, se quedan viejos conocidos para los madrileños, tras tantas temporadas juntos de El Rey León en el Teatro Lope de Vega y de Cabaret en el Hotel Teatro Albéniz, así como la irreverencia de The Book of Mormon en el Teatro Rialto.

SIX, el musical, en su gira por Gran Bretaña este 2025 / SIX

Pero también llegan varios esperados estrenos, como el de SIX, el fenómeno en redes sociales del West End y Broadway por primera vez en el país en plena Gran Vía. El musical adapta la vida de las seis esposas de Enrique VIII, de Inglaterra, por lo que si prefiere algo más español, está El Alma al Aire, estreno con discografía de Alejandro Sanz en el Teatro Ocaso Coliseum.

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También en Teatro La Latina estará la superproducción entre acción y romance de El Zorro, con participación de David Bustamante. Pero no será hasta 2027 que llegue Moulin Rouge!, una de las producciones más galardonadas con 10 Tonys, al Stage Gran Teatro Musical.