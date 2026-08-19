Los menores de 35 años, los grandes beneficiados por el Plan Vive con tres de cada cuatro viviendas adjudicadas

Los menores de 35 años son los grandes beneficiados por el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, con tres de cada cuatro viviendas adjudicadas gracias a esta iniciativa, que además se ampliará con 14.000 nuevos inmuebles distribuidos en 26 municipios de la región.

El Gobierno regional tiene disponibles 6.419 casas en urbanizaciones con pisos de entre uno y tres dormitorios, así como aparcamiento y zonas comunes en 12 localidades: Alcalá de Henares, Alcorcón, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, Getafe, Móstoles, Navalcarnero, Pinto, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y la capital.

En todos los casos, la mayoría de los inquilinos son menores de 35 años, destacando San Sebastián de los Reyes y Pinto como las promociones con un mayor número de vecinos en esta franja de edad.

Además, esta iniciativa ofrece una oportunidad a otros perfiles como familias con hijos o incluso mayores de 65, aunque con porcentajes más reducidos en los nuevos entornos residenciales.

Desde el Gobierno regional han subrayado que el Plan Vive se consolida como una opción "real y efectiva" para iniciar proyectos de vida, en especial para aquellos madrileños que desean independizarse en los municipios donde han residido junto a sus familiares.

Así, más de 76% de los contratos se han formalizado de manera preferente gracias a su vinculación con la localidad, ya sea por empadronamiento o centro de trabajo. Este porcentaje aumenta considerablemente en Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe o Pinto, donde se sitúa cerca del 100%.

Precisamente, según ha recordado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, con el objetivo de favorecer la emancipación de los jóvenes, el Ejecutivo regional ha impulsado un programa específico destinado a los menores de 35 años.

En concreto, el Plan Vive Solución Joven contempla la construcción de cerca de 5.500 viviendas y ya ha adjudicado las primeras 3.352. De hecho, recientemente han comenzado los trabajos de la primera de estas promociones, con más de 100 inmuebles en Loeches.

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Además, próximamente se iniciarán las obras en otros siete municipios: Alcobendas, Arroyomolinos, Colmenar Viejo, Móstoles, Tres Cantos, Valdemoro y en la capital, en las zonas de Valdebebas y Ahijones.