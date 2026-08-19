Madrid paga la factura más cara de la vuelta al cole: entre 756 y 1.923 euros por hijo

La vuelta a las aulas supondrá este año un importante desembolso para las familias madrileñas. El gasto medio previsto se situará en torno a los 756 euros por hijo en los centros públicos, mientras que en los colegios privados podrá alcanzar los 1.923 euros, según las estimaciones de la Asociación Española de Consumidores. Los datos proceden de un estudio elaborado a partir de encuestas realizadas a padres y madres y de un análisis de los precios de distintos productos y servicios relacionados con el inicio del curso.

Madrid se encuentra, además, entre las comunidades autónomas donde más caro resulta regresar a las aulas. En el caso de la enseñanza pública, el gasto estimado va desde los 556 euros de Asturias hasta los 756 euros de la Comunidad de Madrid. Entre ambas cifras se encuentran Galicia, con 566 euros; Extremadura, con 598; Castilla-La Mancha, con 605, o Cataluña, donde la previsión asciende a 735 euros.

La diferencia también es significativa en los centros privados. En este caso, el desembolso oscila entre los 1.578 euros de Extremadura y los 1.923 euros de Madrid, que vuelve a situarse en la parte más alta de la clasificación.

Desde la Asociación Española de Consumidores han pedido a los colegios que actúen con "contención" a la hora de solicitar libros y materiales escolares, especialmente en aquellos casos en los que las familias consideran que determinados productos terminan utilizándose muy poco durante el curso.

La organización recuerda, además, que las cifras de su estudio representan los costes mínimos estimados, por lo que la factura final puede aumentar considerablemente dependiendo de las compras y servicios contratados por cada familia.

Entre 635 y 1.849 euros de media en España

En el conjunto del país, el coste medio de la vuelta al cole se situará entre 635 y 1.849 euros por hijo, con importantes diferencias dependiendo del tipo de centro.

Para los alumnos matriculados en colegios públicos, el desembolso medio previsto es de 635 euros. La cantidad aumenta hasta los 733 euros en los centros concertados y alcanza los 1.849 euros en los privados, donde el cálculo incluye también el pago de la matrícula.

En el caso de los centros públicos, la estimación contempla 95 euros para comedor, 100 para transporte, 210 para uniforme, 130 para material escolar y otros 100 euros para gastos adicionales. El estudio no incorpora gastos por matrícula ni por libros de texto en este tipo de enseñanza.

Para los centros concertados, el presupuesto se reparte entre 160 euros de comedor, 105 de transporte, 228 de uniforme, 140 de material escolar y otros 100 euros de gastos diversos.

El mayor desembolso corresponde a la educación privada. En estos centros se calculan 190 euros para comedor, 140 para transporte, 295 para uniforme, 358 para libros de texto y 210 euros para material escolar. A estas cantidades se suman 556 euros de matrícula y otros 100 euros en gastos adicionales, hasta alcanzar los 1.849 euros de media.

Consejos para reducir la factura de la vuelta al cole

Ante el impacto que el inicio del curso tiene en la economía familiar, la Asociación Española de Consumidores aconseja planificar las compras con antelación y comparar precios y calidades antes de adquirir el material.

También recomienda evitar concentrar todas las compras en un único establecimiento y anticiparse en la adquisición de los productos más demandados, cuya disponibilidad puede reducirse a medida que se acerca el comienzo de las clases.

Otra de las recomendaciones es comprobar previamente las condiciones de cambio y devolución y conservar siempre el tique de compra, ya que servirá como justificante ante una posible reclamación.

La asociación recuerda asimismo que la publicidad de los comercios tiene carácter vinculante y que, en las compras realizadas por internet, los consumidores disponen con carácter general de un plazo de 14 días para desistir de la compra sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización.

En caso de conflicto con un establecimiento, las familias también pueden solicitar la correspondiente hoja oficial de quejas y reclamaciones.

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Por último, la organización anima a reutilizar libros, mochilas, prendas y otros materiales de cursos anteriores siempre que sea posible. Además de aliviar el gasto de las familias, esta práctica permite fomentar entre los menores un consumo más responsable y eficiente.