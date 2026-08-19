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Restablecido el servicio de las líneas C-7 y C-8 entre Chamartín y Pitis tras un incendio

La circulación quedó suspendida durante algo menos de una hora por un fuego próximo a la vía entre Mirasierra-Paco de Lucía y Ramón y Cajal

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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EP

MADRID

El servicio de las líneas C-7 y C-8 de Cercanías Madrid ha quedado interrumpido este miércoles por la tarde durante algo menos de una hora entre las estaciones de Chamartín-Clara Campoamor y Pitis debido a un incendio próximo a las vías.

La circulación ferroviaria se suspendió alrededor de las 18.40 horas por un fuego declarado en las inmediaciones de la infraestructura entre las estaciones de Mirasierra-Paco de Lucía y Ramón y Cajal, según han informado fuentes de Adif a Europa Press. El incendio era ajeno a la explotación ferroviaria.

La incidencia afectó a la línea C-7, que conecta Alcalá de Henares con Príncipe Pío, y a la C-8, entre Guadalajara y Cercedilla, en el tramo comprendido entre Chamartín y Pitis.

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Una vez finalizadas las labores de extinción, la circulación de trenes recuperó la normalidad a las 19.25 horas, según ha informado Adif.

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