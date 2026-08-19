Llega, y para quedarse, el tiempo fresco a Madrid: este jueves por fin empezarán a bajar las temperaturas, pero la Aemet no descarta lluvias

Tras tantos avisos y olas de calor, los madrileños se acercan a una semana de tiempo fresco, empezando por un jueves con máxima de 31ºC y mínima de 22ºC, las temperaturas se irán distanciando cada vez más de los registros de jornadas como la de este miércoles e incluso acabarán la semana bien por debajo de los 30ºC, de acuerdo a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología`(Aemet).

Descenso de temperaturas: 10ºC por debajo

Mientras este miércoles los termómetros subían a 35ºC, el lunes de la próxima semana espera máximas de 26ºC, casi 10ºC por debajo. El descenso comienza este jueves, con máximas de 33ºC en Alcalá de Henares, pero casi toda la Comunidad se conformará con 31ºC.

En este sentido, habrá máximas en descenso generalizado, que podría ser particularmente notable en zonas de la Sierra. A su vez, las temperaturas mínimas estarán en descenso ligero en el Corredor de Henares, más significativo en el resto.

En concreto, Collado Villalba bajará a los 16ºC, muy lejos de los 19ºC que se esperan en Aranjuez y Navalcarnero. Por su parte, Madrid capital será la zona con mínima más alta, registrando 22ºC.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este jueves / Aemet

Estos valores emepezarán a últimas horas de la madrugada y se extenderán por buena parte de la mañana, por lo que los más sensibles al frío ya deberán cargar con un abrigo muy delgado. El calor más cercano a los 30ºC será breve, durante la tarde, especialmente entre las 15:00 y 17:00 horas.

Un pequeño subidón que rápidamente será compensando a medida que se acerca la noche. Al caer el sol, muy pronto se recuperarán los valores cercanos a la mínima, que para este viernes será de 19ºC, aunque el fin de semana bajará todavía más sus registros mínimos.

Aemet no descarta lluvias

Los cielos estarán poco nubosos o despejados por la mañana con intervalos de nubes altas por la tarde y nubosidad de evolución, así que el sol verá algún que otro obstáculo a su paso, especialmente durante la tarde.

La Aemet, si bien no sea particularmente alta la probabilidad, no descarta las lluvias. Durante la mañana, será de nula, mientras que la primera mitad de la tarde sube a 35% y después de las 16:00 horas desciende al 15%.

Así, se prevén probables chubascos en la Sierra por la tarde con posibilidad de tormenta, no se descarta que se extiendan de forma mucho más aislada a zonas llanas, en una jornada con viento flojo del oeste y suroeste, pasando a noroeste en la Sierra durante la tarde.

Varias personas se refugian del sol con paraguas. / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press

Tiempo fresco para esta semana

No es hasta el lunes que la probabilidad de lluvia vuelve a ser significativa, con 50%. Mientras tanto, los termómetros seguirán bajando. Este viernes y sábado serán muy parecidos al jueves, ya que el cambio más notable se hará esperar al domingo.

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La segunda jornada del fin de semana baja su máxima del umbral de los 30ºC (con 27ºC), al mismo tiempo que espera una mínima de 18ºC. Sin embargo, el viernes será el primer día con mínimas por debajo de los 20ºC más o menos generalizadas, una tendencia que se mantiene al menos esta semana.