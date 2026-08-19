Kang-in Lee lidera el debut con victoria del Atlético a ojos de un Metropolitano que no pudo reencontrarse con Julián Alvarez

No hubo reencuentro en el Metropolitano. Julián se ahorró el mal trago en el estreno con victoria ante el Málaga. El argentino, protagonista de uno de los grandes culebrones de este verano rojiblanco, se perdió el debut liguero ante el conjunto blanquiazul al no estar preparado “deportivamente”. Pero su ausencia en el Metropolitano tras haber manifestado su deseo de abandonar el club convirtió el primer partido de la temporada en un nuevo capítulo de un asunto que el Atlético quiere cerrar cuanto antes. El argentino fue objeto de tímidos cánticos contra su figura y alguna que otra pancarta en los aledaños, en un encuentro en el que ni tan siquiera estuvo presente. En contraposición con el caso Julián, los aplausos se los llevo Jorge Domínguez, convirtiéndose en el debutante más joven de la historia del Atlético de Madrid en Laliga. Ortiz despertó ilusión desde el costado izquierdo, pero fue Kang-in Lee en sus primeros minutos como rojiblanco quien desatascó el partido ante un Málaga muy combativo (2-0).

Domínguez, debutante más joven de la historia del club

Sin su delantero de referencia y también sin Sorloth, lesionado, el Atlético tuvo que estrenar una nueva cara ofensiva, con Lookman, Arnau Ortiz y Rodrigo Mendoza como principales argumentos de Simeone. Tampoco pudo contar de inicio con Kang-in Lee, una de las caras nuevas en el conjunto madrileño. El Málaga, de regreso a Primera ocho años después, aparecía enfrente en una noche que debía servir para inaugurar el curso rojiblanco, pero que inevitablemente quedó marcada por el nombre de Julián. Los andaluces regresaban a Primera División ocho años después y ambos conjuntos reeditaron el primer encuentro de la historia del estadio Metropolitano, allá por 2017.

Un partido que, por entonces, quedaba demasiado lejos para Jorge Domínguez, que apenas era un niño de ocho años. Esta vez, sin embargo, el escenario le pertenecía. El canterano saltó al césped para convertirse, con 16 años y 241 días, en el debutante más joven de la historia del Atlético en LaLiga. Simeone premió así la extraordinaria pretemporada del joven defensa, que había sido titular en los cuatro amistosos disputados por el equipo y había dejado al cuerpo técnico convencido de que estaba preparado para dar el salto. Domínguez, que ocupó el lateral derecho ante el Málaga, entra de esta forma en los libros de historia del club rojiblanco.

Superado el protocolario homenaje a los cuatro campeones del mundo rojiblancos y el minuto de silencio en honor a los fallecidos, la pelota empezó a rodar por primera vez esta temporada en el Metropolitano. Fue el costado izquierdo de los rojiblancos, con la presencia de los canteranos Dani Martínez y especialmente Arnau Ortiz, el que monopolizó buena parte de las aproximaciones rojiblancas en la primera media hora de encuentro. Con Koke y Barrios de regreso a la medular, al equipo rojiblanco le costó generar y desarbolar a una defensa malaguista que no pasó apuros.

Un partido propio de las primeras jornadas del campeonato, en una tarde-noche calurosa en la capital de España y con ambos equipos aun en pleno rodaje. El equipo malagueño, arropado por una marea blanquiazul más que notable en las gradas del Metropolitano, comenzó a sacudirse la presión propia del debut en la máxima categoría de buena parte de sus futbolistas y creció con el paso de los minutos. De hecho, la mejor aproximación del encuentro la firmaron los malagueños. En primera instancia, y aunque en posición antirreglamentaria, fue Chupe quien obligó a Oblak a emplearse al máximo. Después, el rebote cayó en los pies de Larrubia para que el esloveno protagonizara una nueva atajada.

Kang-in se presenta al Metropolitano

Al descanso, Simeone dio entrada a alguno de los futbolistas que se guardaba en la recámara. El primero en ingresar al partido fue Marcos Llorente, que sustituyó a Domínguez tras recibir una tempranera cartulina amarrilla y rozar el límite en una acción al filo del descanso. La más clara para los rojiblancos cayó en las botas de Mendoza, que se topó con el pie de Herreros en el mano a mano. Después, fueron Kang-in, Baena y Giuliano las bazas de Simeone para buscar cierta agitación en el encuentro con un equipo mucho más reconocible. La comodidad del Málaga comenzó a decaer, pero el runrún y la necesidad eran palpables en el Metropolitano.

Achacó el Atlético la ausencia de un ‘9’ puro, con un Lookman extremadamente incomodo como referencia en esta primera jornada y muy maniatado por los zagueros malaguistas. Agradeció el nigeriano la entrada del futbolista surcoreano, que ya amenazó en una de sus primeras acciones con un disparo lejano. En la siguiente, no perdonó. Recibió la pelota en el costado derecho del ataque rojiblanco y trazó una diagonal para llegar a la frontal del área y superar a Herreros con un disparo brillante al palo largo. Un estreno inmejorable y con personalidad para el futbolista llamado a tomar el testigo de Antoine Griezmann.

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Empezó el Atlético a acumular ocasiones y merecimientos para aumentar su ventaja en el marcador. Primero fue Lookman, tras un nuevo pase de Kang-in, después fue Le Normand quien tuvo un remate bajo la línea de gol. Hancko completó con un cabezazo al travesaño la sucesión de ocasiones rojiblancas. Lo cerró Baena con un lanzamiento impecable de falta directa para el Atlético de Madrid. El internacional español selló el triunfo atlético para resolver un partido en el que la ausencia del argentino terminó siendo menos determinante de lo que podía aventurarse antes del pitido inicial. El reencuentro tendrá que esperar al menos hasta la siguiente jornada, en la que el Atlético recibe al Villarreal con Julián de nuevo en el punto de mira. La temporada acaba de comenzar, pero el culebrón está lejos de terminar.