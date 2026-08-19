Herido grave un motorista de 42 años tras chocar con un turismo en Embajadores

Un motorista de 42 años ha resultado herido de gravedad este miércoles en Madrid tras colisionar contra un turismo en el cruce de la calle Embajadores con la avenida de Santa Catalina.

El accidente se ha producido pasadas las 14.30 horas y, como consecuencia del impacto, el motorista ha sufrido heridas graves en la pierna izquierda, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

Efectivos de Samur-Protección Civil han atendido al hombre en el lugar del siniestro, donde ha sido estabilizado antes de ser trasladado con pronóstico potencialmente grave al Hospital 12 de Octubre.

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El conductor del turismo implicado en el accidente ha resultado ileso. Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Madrid han regulado el tráfico en la zona y han escoltado el convoy sanitario durante el traslado al hospital.