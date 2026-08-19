Hamburguesas y chorizo con aceite de oliva: Madrid prueba el AOVE para hacer embutidos más saludables

La innovación gastronómica no siempre nace en un plato de alta cocina ni en una mesa con mantel largo. A veces empieza en un laboratorio, en una emulsión y en una pregunta aparentemente sencilla: ¿se puede hacer una hamburguesa o un chorizo con menos grasa animal sin perder sabor, textura ni placer?

La Comunidad de Madrid está probando el uso de aceite de oliva virgen extra como alternativa a grasas animales tradicionales en productos cárnicos. El proyecto lo desarrollan investigadores del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, el IMIDRA, que ensayan una fórmula capaz de sustituir ingredientes como la panceta o el tocino por una emulsión vegetal elaborada con AOVE.

El objetivo es claro: mejorar el perfil nutricional de alimentos como hamburguesas y embutidos, entre ellos el chorizo, reduciendo la presencia de ácidos grasos saturados y aumentando la de grasas insaturadas. Todo ello sin renunciar a dos elementos esenciales para cualquier producto que quiera llegar al consumidor: el sabor y la consistencia.

La innovación también llega al chorizo

Durante años, la innovación culinaria se ha asociado a nombres propios como Ferran Adrià, que cambió para siempre la forma de entender la experiencia gastronómica desde elBulli; Ángel León, que ha llevado la investigación marina a la alta cocina desde Aponiente; o Mario Sandoval, que desde Madrid ha trabajado en campos como la gastrogenómica, las altas presiones, los polifenoles o la investigación aplicada a una cocina más saludable.

También hay ejemplos recientes que demuestran hasta qué punto la ciencia y la técnica están empujando los límites de la gastronomía. En Madrid Fusión Pastry, el chef pastelero Ricardo Vélez sorprendió con una palmera de chocolate elaborada con manteca de cerdo ibérico, una creación desarrollada con el apoyo del investigador del CSIC Javier Fontecha, especialista en grasas alimentarias. Fontecha defendía entonces el potencial de este ingrediente con una frase tan gráfica como provocadora: "Es el aceite de oliva de origen animal", en referencia a su contenido en ácido oleico.

Ahora, esa misma lógica de investigación aplicada se traslada a productos mucho más cotidianos. No se trata de crear un efecto sorpresa en el plato, sino de revisar alimentos presentes en la dieta diaria para hacerlos más equilibrados desde el punto de vista nutricional.

La Comunidad de Madrid estudia cómo obtener productos cárnicos más saludables a partir de fórmulas de aceite de oliva virgen extra. / Comunidad de Madrid

En este caso, el IMIDRA trabaja con una emulsión de aceite de oliva virgen extra que permite reducir la cantidad de grasa animal en productos cárnicos. La investigación se centra en hamburguesas y embutidos, entre ellos el chorizo, pero también estudia alternativas elaboradas con carne de cordero y cabrito.

Menos grasa animal, más AOVE

La clave del proyecto está en sustituir parte de la grasa animal, como la panceta o el tocino, por una emulsión vegetal a base de AOVE. Esa modificación permite mantener la estructura del producto y, al mismo tiempo, mejorar su composición.

Según los primeros análisis, los alimentos elaborados con esta fórmula presentan una reducción de los ácidos grasos saturados y un aumento de los insaturados. Es decir, el aceite de oliva virgen extra no aparece solo como un ingrediente añadido, sino como una herramienta tecnológica para reformular productos tradicionales.

La investigación busca responder a una demanda cada vez más presente: comer de forma más saludable sin abandonar por completo sabores reconocibles, formatos habituales o recetas muy arraigadas en la cultura gastronómica.

El reto: mantener sabor y textura

En alimentación, mejorar una fórmula no es suficiente si el consumidor no la acepta. Por eso, una parte clave del proyecto está en las primeras catas. Los participantes han valorado de forma positiva tanto el sabor como la consistencia de los productos elaborados con esta emulsión de AOVE.

Ese resultado es importante para el futuro de la investigación. Una hamburguesa con mejor perfil nutricional debe seguir funcionando como hamburguesa. Y lo mismo ocurre con un embutido como el chorizo: la reformulación no puede alterar aquello que el consumidor reconoce y espera de ese producto.

El reto está precisamente ahí: reducir la presencia de grasa animal sin perder jugosidad, textura ni sabor. Es el equilibrio que busca buena parte de la innovación alimentaria actual, especialmente en productos tradicionales y de consumo habitual.

Investigación aplicada a productos cotidianos

El trabajo del IMIDRA se enmarca en una línea cada vez más presente en la industria alimentaria: mejorar el perfil nutricional de alimentos ya consolidados sin sacarlos de la dieta ni cambiar por completo su identidad.

La Comunidad de Madrid estudia cómo obtener productos cárnicos más saludables a partir de fórmulas de aceite de oliva virgen extra. / Comunidad de Madrid

En este caso, el protagonismo recae en el aceite de oliva virgen extra, uno de los ingredientes más reconocibles de la dieta mediterránea. Su uso como sustituto parcial de grasas animales en productos cárnicos abre una vía de trabajo con interés tanto para la investigación como para la industria y el consumidor.

El proyecto no convierte una hamburguesa o un chorizo en un alimento de consumo libre, pero sí plantea una forma más realista de avanzar: reformular productos conocidos para reducir algunos de sus componentes menos recomendables.

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La innovación gastronómica no siempre pasa por crear nuevos ingredientes o técnicas espectaculares. También puede estar en algo tan concreto como una hamburguesa con aceite de oliva virgen extra o un embutido con menos grasa saturada.