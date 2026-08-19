El Gobierno de Ayuso descarta asumir Cercanías Madrid y carga contra la gestión de Puente

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este miércoles que no contempla asumir la gestión de Cercanías Madrid y ha cargado contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que responsabiliza de la falta de inversión y de los problemas que registra el servicio ferroviario.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha defendido la posición del Ejecutivo autonómico después de que Puente asegurara que Ayuso critica de forma recurrente el funcionamiento de Cercanías, pero rechaza asumir sus competencias.

El ministro se mostró abierto en una entrevista con Europa Press a estudiar una eventual transferencia del servicio a la Comunidad de Madrid, en línea con los avances para el traspaso de Rodalies de Catalunya a la Generalitat. Puente recordó que ya planteó esta posibilidad tanto a Ayuso como al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ante sus críticas a la gestión estatal de los trenes de proximidad.

Puente defendió que el Gobierno central no tiene intención de mantener bajo su control servicios que puedan gestionarse desde las comunidades autónomas y señaló que, mientras no exista una petición formal para asumirlos, el Ministerio continuará trabajando para mejorar las redes de Cercanías.

La Comunidad de Madrid exige al Gobierno mejorar Cercanías

La respuesta del Ejecutivo madrileño llegó a través de Jorge Rodrigo, que rechazó que los ciudadanos de la región tengan que asumir el coste de lo que calificó como una mala gestión y una falta de inversión por parte del Ministerio de Transportes.

“Los madrileños merecen un servicio de calidad y el Gobierno de Sánchez debe asumir sus competencias”, señaló el consejero en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Rodrigo también recuperó unas declaraciones realizadas por Puente hace dos años, cuando el ministro aseguró que el ferrocarril atravesaba uno de los mejores momentos de su historia. Frente a esa valoración, el consejero sostiene que desde entonces la red de Cercanías de Madrid ha registrado más de 3.000 incidencias.

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El debate sobre la gestión de Cercanías vuelve así a enfrentar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y al Ministerio de Transportes, mientras la Comunidad de Madrid mantiene su negativa a solicitar el traspaso del servicio y reclama al Ejecutivo central más inversión y mejoras en la red ferroviaria.