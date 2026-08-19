Creía que un simple dado le había arruinado la vida: el éxito teatral que arrasó en París aterriza en Madrid

Hay decisiones que duran apenas unos segundos y, sin embargo, ojo, dejan una sombra larguísima. Una llamada que no se hizo, una puerta que no se cruzó, una elección que no se aprovechó. Sobre esa tentación tan humana de imaginar la vida que habría podido ser se construye Mi día de suerte, la comedia de Patrick Haudecoeur y Gérald Sibleyras que aterriza en Madrid el próximo 3 de septiembre, en el Teatro Muñoz Seca. La obra parte de una situación reconocible: un grupo de amigos de la infancia vuelve a reunirse para pasar un fin de semana en una casa de campo. El reencuentro, como tantos otros, activa el archivo sentimental del grupo: las bromas compartidas y aquellos rituales que en su momento parecían inofensivos. Entre ellos, uno muy concreto: tomar ciertas decisiones lanzando los dados y permitir que el azar resolviera lo que ellos no querían decidir.

Para Sebastián, uno de los protagonistas, sin embargo, el recuerdo no tiene nada de inocente. Está convencido de que una vieja tirada marcó su destino. Aquella noche obtuvo un cuatro, pero con los años ha terminado persuadiéndose de que un seis habría cambiado su existencia para mejor. La comedia encuentra ahí su motor: ¿qué ocurriría si alguien tuviera la posibilidad de desafiar el pasado y volver a lanzar? ¿Y hasta qué punto una persona estaría dispuesta a alterar su presente para comprobar una fantasía que solo existe porque nunca llegó a suceder? El mecanismo tiene algo de juego filosófico, aunque la función se apoye en el ritmo de la comedia y en la fricción entre personajes.

La obra se estrenó en septiembre de 2024 en el Théâtre Fontaine de París, superando los 250.000 espectadores. / CEDIDA

La idea de una segunda oportunidad abre un territorio fértil para el humor porque obliga a mirar de frente nuestras propias trampas: la facilidad con la que atribuimos al azar aquello que quizá fue responsabilidad, miedo, deseo o incertidumbre. Mi día de suerte llega a España después de haber encontrado una respuesta especialmente sólida en Francia. Se estrenó en septiembre de 2024 en el Théâtre Fontaine de París, superó los 250.000 espectadores y fue nominada al Premio Molière 2025 a la mejor comedia. El montaje recibió además el Billet d’or, un reconocimiento ligado a sus cifras de preventa y a la acogida comercial alcanzada en la cartelera parisina. Ese recorrido explica que su desembarco madrileño llegue precedido por la etiqueta de fenómeno, pero también por una expectativa concreta: comprobar cómo viaja una comedia construida sobre un dilema universal.

La versión española cuenta con adaptación de Ylva Malmcrona y dirección de Carlos Mochales. En escena estarán Pedro Llamas, Santiago Urrialde, Cristina Esteban, Manu Badenes y Cristina Acosta, un reparto encargado de sostener ese delicado equilibrio entre ligereza y vértigo que exige una historia en la que cada broma puede esconder una pregunta incómoda. La escenografía es de Asier Sancho, la iluminación de Carlos Alzuela y la música y el espacio sonoro llevan la firma de Tuti Fernández.

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En escena estarán Pedro Llamas, Santiago Urrialde, Cristina Esteban, Manu Badenes y Cristina Acosta. / CEDIDA

El Muñoz Seca será así el punto de llegada de una propuesta que utiliza un recurso casi infantil para entrar en asuntos bastante adultos: el arrepentimiento, la nostalgia, la responsabilidad sobre la propia biografía y la obstinación por pensar que, en algún lugar imaginario, existe una versión mejor de nosotros mismos. Tal vez ahí resida una de las razones de su conexión con el público. Porque pocas fantasías resultan tan tentadoras como regresar al instante exacto en que creemos que todo se torció. Mi día de suerte convierte esa fantasía en una partida escénica y deja sobre la mesa una sospecha: quizá, el problema nunca fue sacar un cuatro, sino pasarse media vida pensando en el seis.