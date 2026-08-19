Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Aldea del FresnoJuan TamarizRayo VallecanoFactura vuelta al coleAtléticoMuseo de AméricaCava BajaGuardia CivilAlquiler Madrid
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO

Nuevo incendio forestal en Madrid, en directo: despliegan a la UME y confinan Aldea del Fresno y Villamantilla

Veinte dotaciones terrestres y cinco medios aéreos trabajan contra las llamas de un incendio que alcanza el nivel 2 de alerta

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EPE

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno y ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla, mientras trabajan en la zona una veintena de dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, según ha detallado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje remitido a los medios.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  2. Ecologistas en Acción reclama ampliar el Parque de Guadarrama a todo el monte Cabeza de Hierro y las estaciones de esquí
  3. Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas
  4. Alcalá de Henares sufrirá retrasos y menor frecuencia de trenes de Cercanías que conectan con Madrid
  5. El 'Metro del futuro' ya circula de noche por Madrid: sin cabina, más capacidad y trenes cada dos minutos
  6. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
  7. El mago Juan Tamariz fallece a los 83 años
  8. Javier Rueda, CEO de La Máquina: 'Cuanto más lleno, más pérdida', la frase que explica el gran reto de la hostelería madrileña

El Gobierno de Ayuso descarta asumir Cercanías Madrid y carga contra la gestión de Puente

El Gobierno de Ayuso descarta asumir Cercanías Madrid y carga contra la gestión de Puente

Nuevo incendio forestal en Madrid, en directo: despliegan a la UME y confinan Aldea del Fresno y Villamantilla

Nuevo incendio forestal en Madrid, en directo: despliegan a la UME y confinan Aldea del Fresno y Villamantilla

Un nuevo incendio forestal en Madrid obliga a desplegar a la UME y a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla

Alcalá de Henares refuerza el servicio de autobuses para sus Ferias y Fiestas, y los nocturnos pasarán cada 30 minutos

Alcalá de Henares da un paso 'definitivo' hacia la recuperación del molino Borgoñón y elementos de la Isla del Colegio

Alcalá de Henares da un paso 'definitivo' hacia la recuperación del molino Borgoñón y elementos de la Isla del Colegio

Imágenes aéreas del incendio en Aldea del Fresno

Una agente madrileña de la Policía Nacional destinada en Cataluña logra un campeonato del mundo de kárate

Una agente madrileña de la Policía Nacional destinada en Cataluña logra un campeonato del mundo de kárate

Se necesitan donadores de sangre en Móstoles: llamada urgente por nivel crítico en las reservas

Se necesitan donadores de sangre en Móstoles: llamada urgente por nivel crítico en las reservas