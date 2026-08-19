Nuevo incendio forestal en Madrid, en directo: despliegan a la UME y confinan Aldea del Fresno y Villamantilla

Confinados dos municipios, cortada la M-510 y suspendida la línea 548

La M-510 permanece cortada entre los kilómetros 50 y 54, mientras que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha suspendido temporalmente la línea de autobús 548.

Ante la evolución del fuego, la Comunidad de Madrid ha activado la situación operativa 2 del INFOMA, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.