En Directo
DIRECTO
Nuevo incendio forestal en Madrid, en directo: despliegan a la UME y confinan Aldea del Fresno y Villamantilla
Veinte dotaciones terrestres y cinco medios aéreos trabajan contra las llamas de un incendio que alcanza el nivel 2 de alerta
EPE
Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno y ha obligado a confinar esta localidad y el municipio próximo de Villamantilla, mientras trabajan en la zona una veintena de dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, según ha detallado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje remitido a los medios.
Carlos Novillo preside la reunión de coordinación del incendio de Aldea del Fresno
El consejero Carlos Novillo preside desde la ASEM112 la reunión de coordinación del operativo desplegado por el incendio forestal de Aldea del Fresno. En las labores de extinción participan 22 medios terrestres y nueve aéreos de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Bomberos Forestales, además de efectivos de la UME y cinco recursos del INFOCAM.
Confinados dos municipios, cortada la M-510 y suspendida la línea 548
La M-510 permanece cortada entre los kilómetros 50 y 54, mientras que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha suspendido temporalmente la línea de autobús 548.
Ante la evolución del fuego, la Comunidad de Madrid ha activado la situación operativa 2 del INFOMA, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.
Miguel Tejerina
FUEGO EN MADRID
El incendio se ha originado en el kilómetro 52 de la carretera M-510 y se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA ante la evolución del fuego
En las labores de extinción participan efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, con un dispositivo compuesto por 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos.
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Ecologistas en Acción reclama ampliar el Parque de Guadarrama a todo el monte Cabeza de Hierro y las estaciones de esquí
- Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas
- Alcalá de Henares sufrirá retrasos y menor frecuencia de trenes de Cercanías que conectan con Madrid
- El 'Metro del futuro' ya circula de noche por Madrid: sin cabina, más capacidad y trenes cada dos minutos
- El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
- El mago Juan Tamariz fallece a los 83 años
- Javier Rueda, CEO de La Máquina: 'Cuanto más lleno, más pérdida', la frase que explica el gran reto de la hostelería madrileña